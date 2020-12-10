Премию за литуанистичекое просвещение получила учительница литовского языка из Ирландии

Как информировало Министерство образования, науки и спорта, сотрудница Ирландского агентства по обучению языкам на высоком уровне удостоена премии в результате отбора из 70 претендентов.

Кандидатуру Ю. Урбялене на получение премии представила школа „Bremore Educate Together.

У Ю. Урбялене 15-летний педагогический стаж. С сентября 2018 года она ведет курсы литовского в школах городов Балбригган и Сордс. Министерство образования Ирландии в этом году присвоило ей статус должностного лица по распространению обучения литовскому языку.

Она также возглавляет класс дистанционного обучения литовскому Hansfield Educate Together, обучает 85 учеников выпускных классов из разных школ Ирландии.

Размер премии за литуанистическое просвещение - 1950 евро.