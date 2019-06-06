20 июня, четверг, 18:00 и 20:00 ч. Премьера! Антон Чехов «Дядя Ваня». Реж. Тадас Монтримас. Иммерсивный спектакль на русском языке. 16+. Продолжительность 1 ч. 15 мин. Показ спектакля – в Литературном музее А. Пушкина.
21 июня, пятница, 18:00 и 20:00 ч. Премьера!
Антон Чехов «Дядя Ваня». Реж. Тадас Монтримас. Иммерсивный спектакль на русском языке. 16+. Продолжительность 1 ч. 15 мин. Показ спектакля – в Литературном музее А. Пушкина.
Билеты продаются на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt
Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.
Новейшая информация о спектаклях РДТЛ – на сайте театра http://www.rusudrama.lt
и на страницах в фейсбуке: http://www.facebook.com/rusudrama/, http://www.facebook.com/rudramanews/
Премьера! Репертуар Русского драматического театра Литвы на июнь
Русский драматический театр объявил репертуар на июнь.
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