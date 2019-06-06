Русский драматический театр объявил репертуар на июнь.
Lietuvos rusų dramos teatras

20 июня, четверг, 18:00 и 20:00 ч. Премьера! Антон Чехов «Дядя Ваня». Реж. Тадас Монтримас. Иммерсивный спектакль на русском языке. 16+. Продолжительность 1 ч. 15 мин. Показ спектакля – в Литературном музее А. Пушкина.

21 июня, пятница, 18:00 и 20:00 ч. Премьера!

Антон Чехов «Дядя Ваня». Реж. Тадас Монтримас. Иммерсивный спектакль на русском языке. 16+. Продолжительность 1 ч. 15 мин. Показ спектакля – в Литературном музее А. Пушкина.

Билеты продаются на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt
Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.
Новейшая информация о спектаклях РДТЛ – на сайте театра http://www.rusudrama.lt
и на страницах в фейсбуке: http://www.facebook.com/rusudrama/, http://www.facebook.com/rudramanews/

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Премьера! Репертуар Русского драматического театра Литвы на июнь

Русский драматический театр объявил репертуар на июнь.

Kadras iš serialo Černobylis Černobylis Kadras iš serialo Černobylis Kadras iš serialo Černobylis Kadras iš serialo Černobylis Serialo „Černobylis“ akimirkos / Foto: Sister Pictures ir Sky Television

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