Представителю Литвы на "Евровидении-2019" до финала не хватило лишь балла

Представитель Литвы на "Евровидении" должен быть покинуть конкурс сразу после окончания второго полуфинала. Поскольку во время обоих полуфиналов отбирались по десять лучших исполнителей, десятое место досталось обогнавшей Юрия на один балл Леоноре из Дании.

Исполнивший композицию Run With The Lions певец набрал 93 балла, а Леонора с песней Love Is Forever – 94.



Впервые проведённый ещё в 1956 году в Швейцарии конкурс "Евровидение" ежегодно привлекает внимание множества зрителей со всего мира.

Говорят, что для страны этот крупнейший в мире не спортивный конкурс бывает полезен в экономическом смысле, поскольку приезжающие туристы в стране оставляют немало денег, однако до момента, когда все могут увидеть впечатляющее зрелище, организаторам приходится выложить миллионы.

Израилю конкурс обошёлся в сумму более 28,5 млн евро. В последнее время количество зрителей конкурса увеличилось до 600 млн человек по всему миру.

Немало зрителей прибывают в страну, в которой проходит конкурс, однако в этом году в Тель-Авиве туристы не скрывали, что за такое путешествие и ночлег в этой стране пришлось выложить более 10 000 евро, поэтому не все могли позволить себе поездку в Израиль. Билеты на конкурс стоили 290-490 евро.