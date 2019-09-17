Организаторы конференции – Институт литовской конференции и фольклора и Филологический факультет ВУ (кафедра русской филологии) при поддержке Совет по науке Литвы. В работе конференции примут участие известные исследователи творчества Осипа Мандельштама из Канады, России, Израиля, Франции.
Это – первая в Литве международная научная конференция, посвященная Мандельштаму, и поэтому ее тематика охватывает широкий круг вопросов. Предполагается обсудить существенные стороны поэтики (доклады Олега Лекманова, Татьяны Смоляровой, Ирины Сурат, Павла Успенского), рассмотреть различные грани восприятия личности и творчества Мандельштама (доклады Валентины Брио, Галины Михайловой, Романа Тименчика, Регины Чичинскайте) и особенности его переводов на иностранные языки (доклады Натальи Гамаловой, Веры Котелевской). О литовских корнях рода Мандельштамов и местечке Жагаре как его родовом гнезде – доклад исследовательницы архивов Галины Барановой. О рецепции Мандельштама в межвоенной Литве пойдет речь в докладе Павла Лавринца, о его же рецепции в творчестве Томаса Венцловы – в докладе Донаты Митайте.
Открытие конференции состоится 19 сентября в 9 часов в аудитории К. Донелайтиса, где и пройдет первое заседание конференции. Затем с 13 часов и 20 сентября конференция продолжится в аудитории 115А.
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