Посольство Республики Беларусь в Литве организует специальный показ фильма "Иди и смотри", посвященного трагедии в Хатыни. В этом году Беларусь вспоминает всех невинных жертв этого ужасного события, произошедшего 75 лет назад.
© "Wikipedia" nuotr.

Действие фильма происходит во время оккупации Беларуси нацистами в ходе Второй Мировой войны. Герой ленты, Флёра, – шестнадцатилетний мальчишка, уходит сражаться с оккупантами в лес к партизанам. В начале фильма он еще совсем ребенок. А в конце, пройдя через ужас карательной акции фашистов, становится взрослым, пугающе взрослым, и даже старым. Война исказила когда-то нежные, детские черты и превратила их в старческие морщины. Изменившееся лицо Флёры – это и есть лицо войны…

В центре сюжета этого фильма – символ нацистских зверств в Беларуси: расправа в белорусской Хатыни. В ходе карательной операции в Хатыни всех без исключения жителей деревни согнали в сарай и подожгли его. Тех, кто пытался бежать, расстреливали из автоматов и пулеметов. Трагическая судьба Хатыни за время войны постигла более 600 деревень в Беларуси.

"Иди и смотри" стал победителем Венецианского кинофестиваля 2017 года в категории "Венецианская классика".

Одни из главных ролей в фильме сыграли литовские актеры Любомирас Лауцявичус и Владас Багдонас.

Показ фильма состоится в четверг, 9 августа, в 18.30 в кинотеатре "Скальвия" (ул. Гоштауто 2, Вильнюс).

Вход свободный. Количество мест ограничено.

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