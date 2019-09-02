После памятников Заппе и Леннону в Вильнюсе открыта скульптура Леонарду Коэну

Таким образом бала отдана дань его литовским корням – мать Л. Коэна была литовской еврейкой.
Бронзовая скульптура певцу по частной инициативе появилась во дворике одного из ресторанов, но столичные власти намерены найти ей постоянное место.
У автора идеи, норвежского предпринимателя Джона Афсета, 15 лет живущего в Литве, есть видение того, что город может стать мировой столицей рок-н-ролла с десятком скульптур мировым звездам.
"Вильнюс должен обрести свою душу. У меня есть сумасшедшая идея того, что город может стать мировой столицей рок-н-ролла", – сказал в субботу вечером BNS Дж. Афсет, участвовавший в открытии скульптуры.
Под звуки музыки Л. Коэна скульптуру открыл мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и его супруга, психолог Агне Матулайте.
В 1995 году в Вильнюсе была открыта скульптура другой легенде музыки – Френку Заппе, а четыре года назад – члену The Beatles Джону Леннону.
Дж. Афсет сказал, что в ближайших планах – скульптура амерканскому певцу еврейского происхождения Бобу Дилану.
Литовские корни
Мать Л. Коэна, дочь литовского раввина, родилась в Каунасе в 1905 году, в 1927 году эмигрировала в Канаду.
Л. Коэн родился во втором по величине городе Канады - Монреале в 1934 году. Затем он многие годы жил в Калифорнии (США).
Л. Коэн скончался в 82 года, в ноябре 2016 года в Лос-Анджелесе.
Его самым известным произведение считается выпущенная в начале восьмидесятых Hallelujah, затем перепетая сотни раз.
Прочие его известные песни: Suzanne, So Long, Marianne, Famous Blue Raincoat и The Future.
В его поэзии часто встречаются еврейские и христианские религиозные миф, много эротических мотивов, протеста против войны и насилия.
Сам Л. Коэн никогда не бывал в Литве.
Автором скульптуры является скончавшийся в прошлом году Ромуалдас Квинтас.
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