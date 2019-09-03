После долгого перерыва на кинофестивале в Венеции - полнометражный литовский фильм

По сообщению Литовского киноцентра, на этой неделе на Международном кинофестивале в Венеции после 17-летнего перерыва снова будет показан полнометражный фильм литовских авторов.
Lietuvės Venecijos kino festivalyje
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Первый художественный фильм "Парфенон" антрополога культуры и режиссёра Мантаса Кведаравичюса вошёл в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля "Неделя кинокритиков".

В эту программу по поиску талантов в кино, инициатором которого выступила Итальянская национальная ассоциация кинокритиков, отбирают семь фильмов со всего мира.

Согласно сообщению, художественный фильм М.Кведаравичюса "Парфенон" можно отнести к популярным в последнее десятилетие на фестивалях гибридным фильмам. Непрофессиональные актёры в фильме переживают реальные жизненные ситуации, некогда пережитые иистории. Границы между документальным и художественным кино стираются, а действие разворачивается как в реальных, так и в созданных художниками кино интерьерах.

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Мировая премьера "Парфенона" на Венецианском кинофестивале состоится в четверг, 5 сентября. Литовских зрителей на премьеру создатели пригласят этой осенью.

Литовские акценты можно найти и во внеконкурсной программе фестиваля. В неё вошёл новейший документальный фильм украинского кинорежиссёра Сергея Лозницы "Государственные похороны", в творческом и производственном процессах участвовали и литовские кинематографисты.

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