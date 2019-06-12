Получивший "Золотого льва" в Венеции павильон Литвы будет открыт 2 дня в неделю

Литовский павильон "Солнце и море (Marina)", получивший главную награду на 58-ой Венецианском бьеннале современного искусства, будет открыт не один, а два раза в неделю.
Venecijos bienalėje atidaromas Lietuvos paviljonas
© Andrejus Vasilenka

Как сообщили авторы, демонстрируемую сейчас каждую субботу опера-перформанс режиссера Ругиле Барзджюкайте, писателя Вайвы Грайните и композитора Линя Лапялите посещает более тысячи зрителей, иногда им приходится ждать в очереди до трех часов.

"С учетом интереса и потоков посетителей, а также после получения дополнительного финансирования, было решено увеличить количество демонстраций. Поэтому произведение, получившее основную награду бьеннале, с 19 июня будет демонстрироваться не только по субботам, но и по средам", – сообщили авторы.

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В прочие дни на оборудованном в павильоне пляже, как и до сих пор, будет действовать аудио-инсталляция, которую ежедневно посещают до 400 зрителей.

Литовский павильон в Венеции открыт 10 мая.

Для сценографии оперы в Венеции понадобилось 35 тонн песка, а чтобы она зазвучала — более 20 исполнителей, поющих в течение 8 часов. Зрители могут наблюдать за действом с балкона. Сначала планировалось, что произведение будет исполняться непрерывно каждую субботу до октября по восемь часов.

Этот спектакль посвящен теме климатических изменений.

Комиссия наградила литовских авторов за экспериментальный дух павильона, неожиданный подход к презентации своей страны и творческую адаптацию пространства к брехтовской опере, а также за изобретательное взаимодействие с городом Венеция и ее жителями.

Венецианская бьеннале считается самой престижной выставкой современного искусства в мире.

Литва участвует в ней с 1999 года.

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