Почему Меган Маркл не сыграла девушку Бонда?

Продюсеры франшизы не стали обращаться к ней после того, как роман с принцем Гарри вознес звезду "Форс-мажоров" на недосягаемую высоту.

Как утверждает издание, создатели фильмов об агенте 007 хотели видеть рядом с ним гламурную актрису и посчитали, что Маркл идеально для этого подходит.

"Она гламурная, сексуальная и хорошая актриса. В пару к Бонду в последнее время выбирают актрис, считающихся восходящими звездами, и Меган, безусловно, входила в их число до того, как ее отношения с принцем Гарри стали публичными. Идея заключалась в том, чтобы найти гламурную восходящую звезду из Америки или Канады", - говорит источник Sun.

Как утверждается, в шорт-лист, помимо 36-летней Меган Маркл, входили еще четыре актрисы. Но как только стало известно о помолвке, список сократился до четырех фамилий. Теперь фавориткой считается Ильфенеш Хадера, сыгравшая в новых "Спасателях Малибу".

Напомним, в статусе невесты принца Меган Маркл отказалась от своей работы в шоу-бизнесе, уволилась из прославившего ее сериала, а также отказалась от благотворительного сотрудничества с ООН и организациям World Vision Canada и One Young World.

После свадьбы с принцем Гарри актриса станет именоваться Ее Королевское Высочество принцесса Гарри Уэльская, принцессой Меган она не станет - как ранее не стала принцессой Кэтрин Миддлтон, чей официальный титул звучит как Ее Королевское Высочество принцесса Уильям Уэльская. По мнению прессы, Елизавета II может пожаловать внуку и его избраннице титул герцогов Сассекских, Олбани или Кларенс, благо все они сейчас свободны.