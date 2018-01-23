Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Первого канала 300 тыс. рублей за неправомерное использование песни Виктора Цоя "Весна" в рекламе передачи "Что? Где? Когда?", передает РБК. Такое решение было принято по иску правообладатея - компании "Музыкальное право".

Как сообщается, в исковом заявлении говорилось о выплате в размере 3 млн рублей, однако суд снизил сумму в 10 раз и отказал "Музыкальному праву" в остальных требованиях.

Недовольство правообладателя касалось использования песни "Весна" в анонсе телевикторины весной 2017 года. В "Музыкальном праве" посчитали, что Первый канал обязан был договориться с компанией до создания ролика.

Как отмечается, это второе подобное судебное разбирательство. В ноябре 2016 года "Музыкальное право" проиграло аналогичный иск. Тогда арбитражный суд решил, что ролик, в котором звучала музыка "Кино", является частью телепередачи, а Первый канал вправе самостоятельно определять содержание своих программ.

Тогда же, в 2016 году, "Музыкальное право" добилось удаления песен Виктора Цоя из соцсети "ВКонтакте".

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Культура

"Нелюбовь" Звягинцева номинировали на "Оскар"

Американская киноакадемия включила фильм "Нелюбовь"...

Первый канал проиграл суд за песню Виктора Цоя "Весна"

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Первого...

80-летие Высоцкого: по популярности второй после Гагарина (2)

К 80-летию со дня рождения поэта, певца и актера...

Ингеборга Дапкунайте: все, что пишут обо мне — неправда (8)

Ингеборга Дапкунайте – одна из самых популярных...

Статуя Свободы закрыта для туристов (2)

В Нью-Йорке статуя Свободы закрыта для туристов. Нельзя...

TOP новостей

В прошлом году "Газпром" занял почти 60% литовского газового рынка (79)

В прошлом году потребление природного газа в Литве...

Появились счета за отопление – суммы отличаются в 9 раз (32)

В декабре 2017 года стоимость отопления в типовых...

Торговые центры в Литве намерены отказаться от самых дешевых яиц (57)

Больше 90% покупателей в Литве покупают самые дешевые...

Архитектор польской экономики Бальцерович: мы сворачиваем на опасный путь Эксклюзивно  (17)

Министр финансов первого некоммунистического...

Potvynis Upės gatvėje Potvynis Upės gatvėje

В центре Вильнюса лопнула труба – улицу затопило водой  аварию должны ликвидировать до полуночи (18)

23 января в обеденное время на ул. Упес в Вильнюсе...