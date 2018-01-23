Первый канал проиграл суд за песню Виктора Цоя "Весна"

Как сообщается, в исковом заявлении говорилось о выплате в размере 3 млн рублей, однако суд снизил сумму в 10 раз и отказал "Музыкальному праву" в остальных требованиях.

Недовольство правообладателя касалось использования песни "Весна" в анонсе телевикторины весной 2017 года. В "Музыкальном праве" посчитали, что Первый канал обязан был договориться с компанией до создания ролика.

Как отмечается, это второе подобное судебное разбирательство. В ноябре 2016 года "Музыкальное право" проиграло аналогичный иск. Тогда арбитражный суд решил, что ролик, в котором звучала музыка "Кино", является частью телепередачи, а Первый канал вправе самостоятельно определять содержание своих программ.

Тогда же, в 2016 году, "Музыкальное право" добилось удаления песен Виктора Цоя из соцсети "ВКонтакте".