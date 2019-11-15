15-17 ноября в Вильнюсе, в Русском драматическом театре Литвы пройдут мастер-классы для драматургов и режиссеров Литвы, Беларуси и Польши "Пересечение трех границ". Международный проект посвящен 450-летнему юбилею Люблинской унии, когда-то объединившей Королевство Польское и Великое Княжество Литовское в "единое, неделимое, общее геополитическое тело Речи Посполитой".
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Часть историков признают, что концепция объединенной Речи Посполитой создала пространство, в котором смогли сосуществовать два государства, но постепенно привела к политическому и социальному расколу, поощрила культурную полонизацию. Как эта концепция сосуществования наших государств изменялась, трансформировалась на протяжении двух с половиной сотен лет, и, что самое главное, как мы в современном социальном и художественном дискурсе оцениваем, говорим о таком явлении как Люблинская уния – это основные тезисы проекта, инициируемого Русским драматическим театром Литвы (РДТЛ), Театром им. Вилама Хожицы в Торуни и Республиканским Театром Белорусской Драматургии.

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В Вильнюсе пройдет первая встреча проекта "Пересечение трех границ", в которой примут участие руководитель проекта Томаш Лещински (Tomasz Leszczynski), литовцы – драматург Ингрида Рагяльскене, режиссер Андрюс Саулюс Дарела, дуэт театральных художников – Ольга Жукович (Olga Żukowicz) и Юлия Марк (Julia Mark), белорусы – драматург Алена Иванюшенко и режиссер Александр Янушкевич. На протяжении трех дней планируется представить идеи проектов, подготовленных каждой из стран, историческая экскурсия по старому городу Вильнюса и во Дворце правителей Великого Княжества Литовского, лекции и дискуссии с историками: сотрудником Национальной академии наук Беларуси Ягором Сурски (Yahor Surski) и сотрудником Вильнюсского института политического анализа, автором текстов интернет-газеты Bernardinai.lt Донатасом Пуслисом.

В начале декабря в Польше, в Театре им. Вилама Хожицы в Торуни, планируется встреча всех участников проекта, работа с экспертами, исследующими Люблинскую унию, и представление фрагментов будущих пьес. Финальное мероприятие проекта пройдет 20 декабря в Минске, в Республиканском Театре Белорусской Драматургии, где пьесы участников проекта будут публично представлены зрителям в форме сценической читки.

Проект финансируется из средств Министерства Культуры и Национального Наследия Польши в рамках Программы "НЕЗАВИСИМАЯ" на 2017-2022 года, в рамках дотационной программы Института Адама Мицкевича "Культурные мосты".

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Культура

"Пересечение трех границ": в Русском драматическом театре Литвы пройдут мастер-классы для драматургов и режиссеров

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