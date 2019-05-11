Павильон Литвы удостоился "Золотого льва" на Венецианской биеннале

На 58-ой Венецианской биеннале современного искусства литовский павильон впервые получил основную награду - "Золотого льва", сообщает Министерство культуры Литвы.
Venecijos bienalėje atidaromas Lietuvos paviljonas
© Andrejus Vasilenka

Этой награды удостоилось новейшее произведение Ругиле Барзджюкайте, Вайвы Грайните и Лины Лапелите - опера-перфоманс "Солнце и море (Марина)".

"Это большое признание современного искусства Литвы. Восхищение критиков и зрителей свидетельствует, что опера "Солнце и море" не оставляет равнодушными. Я благодарю деятелей искусства и организаторов, включившим сегодня имя литовской культуры в европейские и мировые дискуссии о культуре", – во время вручения награды сказал министр культуры Литвы Миндаугас Кветкаускас.

Venecijos bienalėje atidaromas Lietuvos paviljonas
Venecijos bienalėje atidaromas Lietuvos paviljonas
© Andrejus Vasilenka
Статьи по теме:
Старинный отель в Венеции подперли исполинскими руками  (3)
В Вильнюсе пройдет музыкальный фестиваль "Нота"  (2)

В этом произведении деятели искусства поднимают темы изменений климата, телесности, экологии и потребительства. На лежащих на 35 тоннах песка и поющих на протяжении 8 часов отдыхающих зрители имеют возможность смотреть с балкона.

Необходимое для такой сценографии произведения пространство организаторы обнаружили в историческом арсенале Венеции, где ранее действовала судоверфь.

В опере участвуют более 20 исполнителей. Постановка оперы запланирована на каждую субботу до октября.

Обещают, что участниками произведения станут и сами посетители, их приглашают вместе с исполнителями провести время на пляже под искусственным солнцем. Это смогут сделать зарегистрировавшиеся заранее и имеющие с собой купальный костюм и полотенце. Они должны будут пробыть там не менее трёх часов и смогут читать принесённые с собой книги, перекусывать или подремать.

Литва в Венецианской биеннале участвует в 11-ый раз, с 1999 года. В этом году, кроме литовского, на выставке действуют ещё 89 национальных павильонов.

Биеннале организуется каждые два года и считается самой престижной с мире выставкой современного искусства. Она будет действовать до 24 ноября.

Статьи по теме:

В Литве - презентация современного искусства Беларуси

С 5 по 28 марта 2015 г. в выставочном зале «Титаник»...

В 55-й раз открылась Венецианская биеннале современного искусства

Население Венеции в первых числах июня возрастает в...

Культура

Павильон Литвы удостоился "Золотого льва" на Венецианской биеннале

На 58-ой Венецианской биеннале современного искусства...

Little Big koncertas Vilniuje

Вильнюсцы получили "порцию рэйва" от группы Little Big на 9 мая (3)

9 мая, в день, когда на Антакальнисском кладбище...

В мае Литературный музей А. Пушкина зовёт на выставку, лекцию, игры и чаепитие

В мае 2019 г. Литературный музей А. Пушкина в Вильнюсе...

Умер автор "Крылатых качелей" композитор Евгений Крылатов (2)

Скончался известный композитор Евгений Крылатов. Об...

ФОТО, ВИДЕО: в Instagram появился профиль погибшей в годы Холокоста девочки (1)

В Instagram появился профиль Евы Хейман. 13-летняя девочка...

TOP новостей

Павильон Литвы удостоился "Золотого льва" на Венецианской биеннале

На 58-ой Венецианской биеннале современного искусства...

Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса

Архиепископ Православной церкви Украины: нет другой возможности достигнуть мира, кроме как победить агрессора (38)

Останется ли Украина на том пути, на который её пять лет...

В Литве наступил день тишины перед выборами президента и референдумами (8)

В субботу ночью вступил в силу запрет на агитацию на...

Emigracija

Владимир Скрипов. Всё течёт... К вопросу о миграции

В преддверии грядущего референдума о расширении...

Погода: на выходных потеплеет, но дождь неизбежен

Сегодня днём небо будет укрыто облаками. Плотнее всего...