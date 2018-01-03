Константин Паустовский мог получить Нобелевскую премию по литературе в 1967 году.
Фото: Скриншот с сайта svenskaakademien.se

Об этом свидетельствуют документы, обнародованные 2 января Шведской академией.

Советского писателя выдвинул шведский романист и нобелевский лауреат Эйвинд Юнсон.

Кроме Паустовского, в списке номинантов 1967 года упомянуты Луи Арагон, Сэмюэль Беккет, Хорхе Луис Борхес, Алехо Карпентьер, Эжен Ионеско, Джон Рональд Толкин и другие литераторы.

Однако Нобель получил гватемальский писатель Мигель Астуриас.

Фонтанка.ру
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