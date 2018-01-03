Паустовский мог получить Нобелевскую премию по литературе

Об этом свидетельствуют документы, обнародованные 2 января Шведской академией.
Советского писателя выдвинул шведский романист и нобелевский лауреат Эйвинд Юнсон.
Кроме Паустовского, в списке номинантов 1967 года упомянуты Луи Арагон, Сэмюэль Беккет, Хорхе Луис Борхес, Алехо Карпентьер, Эжен Ионеско, Джон Рональд Толкин и другие литераторы.
Однако Нобель получил гватемальский писатель Мигель Астуриас.
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