От Пикассо до Кунса. В Риге открылась выставка уникальных украшений

Среди авторов экспонатов - Пабло Пикассо, Джеф Кунс, Сальвадор Дали, Альберто Джакометти и другие признанные живописцы и скульпторы. Открыла выставку сама владелица коллекции, которая также выступила с лекцией в преддверии выставки, которая продлится до 3 декабря.