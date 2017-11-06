В Латвийском Национальном художественном музее (ЛНХМ) открылась выставка украшений, созданных известнейшими художниками, из коллекции французской художницы и коллекционера Дианы Вене.
© Vida Press

Среди авторов экспонатов - Пабло Пикассо, Джеф Кунс, Сальвадор Дали, Альберто Джакометти и другие признанные живописцы и скульпторы. Открыла выставку сама владелица коллекции, которая также выступила с лекцией в преддверии выставки, которая продлится до 3 декабря.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Культура

В Вильнюсе открывается выставка "Марк Шагал. Начало"

08 ноября в 17-00 в выставочном зале Музея театра, музыки и...

От Пикассо до Кунса. В Риге открылась выставка уникальных украшений

В Латвийском Национальном художественном музее (ЛНХМ)...

Умер писатель Владимир Маканин

В поселке Красный под Ростовом-на-Дону 1 ноября на 81-м...

"Держитесь там": кто, если не Путин? (83)

В новом выпуске " Держитесь там " Андрюс Тапинас...

"Матильда" заняла второе место по сборам (17)

Фильм Алексея Учителя "Матильда" по итогам премьерного...

TOP новостей

Строительство в Литве кормит украинцев и поляков  приезжие согласны на более низкие зарплаты (8)

Несмотря на то, что в Литве строительный сектор растет,...

"План Маршалла" для Украины из Литвы: 50 млрд. евро для поощрения малого и среднего бизнеса (18)

План финансовой помощи Евросоюза (ЕС) Украине,...

Литовские врачи выступили с жесткими требованиями - увеличить зарплаты (23)

В минувшую пятницу литовские медики собрались на...

Убийца и детский поэт из Литвы Костас Кубилинскас. Как оценивать, читать и издавать ли? (14)

"Елка кудрявая/Елка зеленая" (Eglutė skarota/ Eglutė žalia)", - это и...

Предлагают зарплату 1300 евро "на руки", но работников не находят (26)

В фейсбуке появилось предложение для семейного врача в...