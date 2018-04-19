Осенью на месте кинотеатра "Летува" откроется музей

Эти планы в четверг представил в достраиваемом центре современного искусства СМИ инициатор его строительства Викторас Буткус.
В. Буткус говорит, что у него не было представления о том, каким должно быть будущее здание, и что он четко знал только содержание будущего музея, однако признал, что архитектор музея Даниэль Либескинд остался верен своей стилистике.
"То, что создал Даниэль - какое-то чудо, которого я не мог себе представить, когда увидел первые чертежи", - сказал на конференции В. Буткус.
В музее планируется выставить коллекцию современного искусства Литвы за период с 1960 года до сегодняшнего дня - в ней будут представлены живопись, графика, фотография, скульптура, видео-арт.
Строительство центра будет финансироваться на частные средства Дангуоле и Виктораса Буткусов. Ранее В. Буткус упоминал, что вся стоимость проекта составляет 15 млн евро.
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