Оркестр "Виртуозы Петербурга" приезжает в Литву с необычным шоу "Музыка в темноте"

Оркестр "Виртуозы Петербурга" и шоу нового формата "Музыка в темноте" представляет живое action-исполнение симфонической классики, вечнозелёного джаза и worldmusic с синергией визуальных эффектов, 3d, motion и графики. Оживающие картины и реальные сьёмки вселенной.
Музыка в Темноте
© Фото организаторов

В полной темноте "Виртуозы Петербурга" исполняют сложнейшие симфонические и оперные произведения. "Музыка в темноте" – как посредник между человеком и космосом. Своим воплощением эта идея резонирует в сердцах тысяч людей, которые услышали "Музыку в Темноте" от Евгении Зимы.

27 апреля. Шяуляй. Концертный зал “SAULE” 19:00
28 апреля. Паланга. Концертный зал. 20:00

"Виртуозы Петербурга" при участии солистов Михайловского театра представят свое прочтение бесконечности Баха, Вивальди, Верди, Форе, Равеля, Беллини, Пьяццолы и Гершвина, – лучшее из неоклассики, избранные произведения великих композиторов будут звучать в темноте, в космическом пространстве, где светят только звёзды.

Миссия "космического" проекта с вечной музыкой – открытие в каждом зрителе глубоко личных эмоций, предоставление возможности услышать собственную Вселенную. Медитация под звёздами, трансцендентное погружение в глубины сознания.

Звезды станут к вам ближе!

Автор идеи, художественный руководитель проекта – Евгения Зима
Камерный оркестр "Виртуозы Петербурга"
Солисты Михайловского театра – Мария Литке и Роман Арндт
Хореография – финалист проекта "Танцы" на ТНТ Дмитрий Олейников
Режиссер визуальных эффектов ЛВ – Максим Шипачев

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