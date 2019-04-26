Оркестр "Виртуозы Петербурга" приезжает в Литву с необычным шоу "Музыка в темноте"

В полной темноте "Виртуозы Петербурга" исполняют сложнейшие симфонические и оперные произведения. "Музыка в темноте" – как посредник между человеком и космосом. Своим воплощением эта идея резонирует в сердцах тысяч людей, которые услышали "Музыку в Темноте" от Евгении Зимы.

27 апреля. Шяуляй. Концертный зал “SAULE” 19:00

28 апреля. Паланга. Концертный зал. 20:00

"Виртуозы Петербурга" при участии солистов Михайловского театра представят свое прочтение бесконечности Баха, Вивальди, Верди, Форе, Равеля, Беллини, Пьяццолы и Гершвина, – лучшее из неоклассики, избранные произведения великих композиторов будут звучать в темноте, в космическом пространстве, где светят только звёзды.

Миссия "космического" проекта с вечной музыкой – открытие в каждом зрителе глубоко личных эмоций, предоставление возможности услышать собственную Вселенную. Медитация под звёздами, трансцендентное погружение в глубины сознания.

Звезды станут к вам ближе!

Автор идеи, художественный руководитель проекта – Евгения Зима

Камерный оркестр "Виртуозы Петербурга"

Солисты Михайловского театра – Мария Литке и Роман Арндт

Хореография – финалист проекта "Танцы" на ТНТ Дмитрий Олейников

Режиссер визуальных эффектов ЛВ – Максим Шипачев