Всего на 65-м песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет под девизом "Откройся", выступят представители 41 страны.
© DELFI / Domantas Pipas

В 65-м песенном конкурсе "Евровидение", который весной 2020 года пройдет в нидерландском Роттердаме, примут участие представители 41 страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейского вещательного союза (EBU), полученном DW в среду, 13 ноября.

Конкурсанты из 35 стран примут участие в двух полуфиналах. Из них в общей сложности 20 участников пройдут в финал, где к ним присоединятся исполнители, выступающие от "большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также представитель страны-хозяйки - Нидерландов.

Статьи по теме:
Украина ужесточила отбор на "Евровидение"  (11)
Бузова предложила Киркорову спеть дуэтом на "Евровидении"

В 2019 году Болгария и Украина в "Евровидении" не участвовали. На будущий год ожидается их возвращение в этот формат.

Жеребьевка для определения того, в каком полуфинале будет выступать каждая из стран, состоится 28 января 2020 года в Роттердаме.

"Евровидение-2020": "Открыться для других"

В октябре был озвучен официальный девиз конкурса: "Откройся" ("Open Up"). Устроители мероприятия предлагают участникам и всей его более чем 180-миллионной аудитории "открыться для других, для разных мнений, историй, а также для музыки" каждой из стран.

Исполнительный продюсер "Евровидения" Йон Ола Санд обратил внимание на разнообразие участников предстоящего шоу: "Мы очень рады, что в рамках 65-го песенного конкурса так много общественных вещателей представят свои лучшие национальные музыкальные таланты".

Первый и второй полуфиналы "Евровидения" состоятся 12 и 14 мая, финал - 16 мая.

Нидерланды в пятый раз принимают конкурс, он уже проходил в Хилверсюме, Амстердаме и дважды - в Гааге. Страна участвует в "Евровидении" с его первого, 1956, года.

В этом году победу в Тель-Авиве одержал голландец Дункан Лоренс с трагической балладой "Arcade", россиянин Сергей Лазарев занял третье место.

Deutsche Welle

Культура

Сольный стендап Ильи Соболева возвращается в Вильнюс (1)

Живая импровизация со зрителями, актуальные шутки о...

Определились страны-участницы "Евровидения-2020" (1)

Всего на 65-м песенном конкурсе " Евровидение ", который...

"Поклон — пению": в Вильнюсе пройдет выставка-презентация арт-бука на стихи Геннадия Айги

Центр русской культуры (Вильнюс, ул. Ишганитойо 2 /...

В Литве впервые выступит выдающийся белорусский скрипач Артём Шишков

Имя Артёма Шишкова хорошо знакомо любителям...

Концерт Марии Акелан в Вильнюсе: артисту приятно, когда слушатели находят в его творчестве что-то близкое их сердцу

В начале декабря впервые широкому кругу слушателей в...

TOP новостей

Продолжается давление на людей, арендующих жилье: надо считать, что выгоднее (22)

Жителей Литвы , которые инвестировали в недвижимость, в...

Ieva Arnauskienė su šeima/Two makes six nuotr. Ieva Arnauskienė su šeima/Two makes six nuotr. Ieva Arnauskienė su šeima/Two makes six nuotr. Ieva Arnauskienė su šeima/Two makes six nuotr.

Семья с четырьмя детьми уехала в Германию: любить надо свою семью, а не Родину (215)

"Любить в первую очередь надо себя и свою семью, а не...

В тройке самых популярных партий Литвы - перемены: "крестьяне" за два месяца потеряли половину голосов (27)

Несмотря на заявления лидера Литовского союза...

"Путинизм плюс макронизм": новая формула миропонимания на российском форуме (10)

В Литве прошел очередной, уже восьмой Форум свободной...

Родившийся в Каунасе недоношенный младенец – единственный такой младенец в мире (2)

В мае 2019 года в Каунасской клинике появился на свет...