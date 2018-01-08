Омские осужденные представили новогодний спектакль "Отморозко"

В исправительной колонии №12 осужденные создали праздничную новогоднюю атмосферу, представив спектакль, рассказывающий о съемках новогоднего, художественного ремейка под названием «Отморозко», сообщает omskpress.ru.
© RIA/Scanpix

В постановке звучат искрометные шутки, актеры-любители из кружка художественной самодеятельности культурно-досугового центра ИК-12 отлично исполняют свои роли.

В новогодней комедии присутствуют Дед Мороз, Баба-Яга, Кощей Бессмертный, богатыри и другие персонажи. Как отмечает пресс-служба УФСИН России по Омской области, премьера спектакля оказалось удачной.

Заместитель начальника ИК-12 Владимир Пушкарев подчеркнул, что подобные мероприятия несут в себе воспитательный потенциал, а также помогают осужденным проявить себя в творчестве. Новогодний спектакль подарил осужденным хорошее настроение и веру в то, что в наступившем году может сбыться их желание.

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