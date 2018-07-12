11 июля в Министерстве культуры состоялся конкурс на должность руководителя Русского драматического театра Литвы. Из одиннадцати претендентов на этот пост самый высокий балл набрала преподаватель сценической речи Ольга Полевикова, сообщает пресс-служба Министерства культуры Литвы.
Ольга Полевикова
© Dainius Čėpla

В ходе конкурса была оценена пятилетняя программа предлагаемых претендентами мероприятий театра и интервью с отборочной комиссией.

В состав комиссии вошли председатель Министерства культуры канцлер Лаймонас Убавичюс, вице-министр культуры Гинтауте Жемайтите, театрологи Рамуне Балевичюте-Люгене, Года Дапшите, Дайва Шабасевичене, советник отдела управления инвестициями Министерства культуры Римвидас Дилба, а также начальник отдела по связям с национальными общинами Департамента национальных меньшинств при правительстве Литвы Раса Палюкене.

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Согласно правовым актам, набравшему наибольшее количество очков человеку предстоит проверка соответствующими учреждениями. Срок полномочий нового руководителя театра - пять лет.

В настоящее время актриса, преподаватель сценической речи Ольга Полевикова руководит учебным центром "Vilnius Voice and Acting Center". С 2009 года она делится опытом со студентами Литовской академии театра и музыки, а теперь и Европейского гуманитарного университета, а также с профессионалами сцены и участниками международных творческих групп. Актриса сыграла роли в Русском драматическом театре Литвы и Московском драматическом театре.

По сообщению издания "Verslo žinios", Русский драматический театр Литвы остался без руководителя после окончания срока полномочий бывшего режиссёра Йонаса Вайткуса, обвинённого перед этим в сексуальных домогательствах.

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