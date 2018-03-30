Олега Анофриева похоронили на Аксиньинском кладбище

Народный артист РФ, актер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев похоронен на Аксиньинском кладбище в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Мосгордумы по культуре Евгения Герасимова. Анофриев спел свыше двухсот песен, в том числе к мультипликационным и кинофильмам. А в "Бременских музыкантах" он исполнил все партии, за исключением принцессы.

В пятницу также прошло прощание с актером в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента. По словам Герасимова, там были только самые близкие люди, потому что "Олег не любил пафоса и помпезности". На прощание, в частности, пришли директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, актер и телеведущий Александр Олешко и другие.

Олег Анофриев скончался 28 марта. Ему было 87 лет.

Анофриев сыграл в кино более 60 ролей. В 1958 году на экраны вышла музыкальная комедия Александра Файнциммера "Девушка с гитарой", в которой Анофриев впервые запел с экрана. Потом он снимался в фильмах "Простая история" (1960), "Алые паруса" (1961), "Коллеги" (1962), "Сказка о потерянном времени" (1964), "Северный вариант" (1974), "Первый рейс" (1976), "Кот в мешке" (1978), "Там, на неведомых дорожках" (1982), "Тайна виллы "Грета" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов" (1989) и других. В 1992 году он дебютировал как кинорежиссер, поставив фильм "Быть влюбленным", в котором выступил одновременно и в качестве композитора.

Анофриев написал свыше 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, а также спектаклям и музыкальным сказкам. Его голосом поет герой Олега Даля в фильме "Земля Санникова" ("Есть только миг"). Но, пожалуй, больше всего он известен как мастер озвучивания мультфильмов.

Классикой стал озвученный им мультфильм "Бременские музыканты" (1969), в котором артист исполнил все партии, кроме принцессы. Он озвучивал мультфильмы "Сказка о попе и о работнике его Балде" (1973), "Как Львенок и Черепаха пели песенку" (1974), "В порту" (1975) и другие.

Несколько поколений советских и российских детей слушали его голос каждый вечер в финальной заставке передачи "Спокойной ночи, малыши".

Анофриев записал несколько музыкальных дисков со своими песнями. Он также много работал на телевидении и радио. Неоднократно участвовал в "Голубых огоньках" и популярных детских передачах.

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