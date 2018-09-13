Официальное заявление: "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве

Финал конкурса намечен на вечер субботы 18 мая. Полуфинальные и финальные выступления пройдут во 2-м павильоне выставочного комплекса "Ганей Тааруха", где можно будет разместить до 9 тысяч зрителей.
Три израильских города представили свои предложения по проведению конкурса: Иерусалим, Тель-Авив и Эйлат (вариант Хайфы отпал на раннем этапе). В Эйлате предполагалось построить специальный новый комплекс, этот вариант был отклонен как весьма дорогостоящий и проблематичный с технической точки зрения. Подготовка к конкурсу и его проведение в Иерусалиме неминуемо привели бы к протестам со стороны ультрарелигиозной общины, так как некоторые работы велись бы в субботу. После длительного обсуждения было решено, что наилучший вариант предложен мэрией Тель-Авива.
Напомним, что мэр Тель-Авива Рон Хульдаи говорил о готовности бесплатно предоставить для проведения конкурса павильоны 1 и 2 в Тель-Авивском выставочном центре "Ганей Тааруха" сроком на три месяца, что позволяло "Кан" сэкономить 21 миллион шекелей.
Тема проведения конкурса "Евровидение-2019" в Иерусалиме широко обсуждалась в Израиле. Министр культуры и спорта Мири Регев требовала, чтобы конкурс провели в столице. Однако премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил не настаивать на этом.
Победительницей конкурса "Евровидение-2018", проходившего в Лиссабоне, стала израильская певица Нета Барзилай. По традиции, следующий конкурс проводится в стране, представитель которой победил в прошлом году. В Израиле конкурс "Евровидение" проводился дважды: в 1979-м – после победы Ицхара Коэна и "Alphabeta", в 1999-м – после победы Даны Интернешнл. Причем оба раза конкурс устраивали в Иерусалиме.
В 1979-м Израиль второй год подряд праздновал победу на этом конкурсе. Тогда еврейское государство представляли Гали Атари и "Milk and Honey". Однако израильское правительство отказалось второй раз подряд проводить конкурс на своей территории, более того в 1980-м израильтяне в "Евровидении" не участвовали, поскольку дата его проведения (в Гааге) совпала с Днем памяти павших в войнах Израиля.
Официальное заявление: "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве
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