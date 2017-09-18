Редакция BBC Russian решила вспомнить, какие еще фильмы и по каким причинам вызвали столь же бурную реакцию. Неудивительно, наверное, что в подавляющем большинстве случаев причины эти были религиозного характера.

"Последнее искушение Христа" (Мартин Скорсезе, США, 1988)

В своем киновоплощении жизни Христа Скорсезе довольно далеко отошел от евангельских канонов. Христос в фильме поддается искушению Сатаны, предстающего перед ним в образе прекрасного ребенка, видит сон, в котором он женится на Марии Магдалене и живет жизнью обычного смертного.

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Эти отступления и в особенности сцена, в которой Иисус и Мария предаются плотской любви, вызвали бурные протесты различных христианских организаций. Католическая монахиня и основательница христианского телеканала Мать Ангелика назвала "Последнее искушение" "самой кощунственной в истории насмешкой над христианством".

Накануне и после выхода фильма на экраны были организованы акции протеста. На одной из них свыше 600 человек собрались у здания выпустившей фильм Universal Studios в Лос-Анджелесе. Один из демонстрантов загримировался под главу студи Лью Уоссермана и изображал, как тот вбивает гвозди в руки распятого Христа.

Проповедник Билл Брайт предложил Universal выкупить негатив фильма с целью его уничтожения. В результате несколько кинопрокатных компаний США отказались от демонстрации фильма. В некоторых странах - Греции, Турции, Мексике, Чили и Аргентине - фильм был запрещен или подвергся существенным сокращениям. На Филиппинах и в Сингапуре запрет сохраняется по сей день.

"Житие Брайана по Монти Пайтону" (Терри Джонс, Великобритания, 1979)

Еще в процессе съемок иронично-сатирически-пародийное киносказание о жизни Христа, за которое взялась группа известных британских насмешников, вызвало серьезную озабоченность и в религиозном, и в светском истеблишменте страны.

Прокатное удостоверение фильму было выдано лишь после того, как авторы согласились удалить некоторые наиболее острые сцены. Би-би-си и телекомпания ITV отказались показывать фильм, опасаясь, что он оскорбит чувства верующих.

В нескольких городах страны местные советы приняли решение о запрете демонстрации фильма - как и в случае с "Матильдой", еще до того, как они имели возможность увидеть картину.

В Нью-Йорке (в США фильм вышел в прокат раньше, чем в Британии) первые сеансы пикетировались как христианскими, так и иудейскими активистами. Аналогичные пикеты проводились и во многих городах Британии. В Ирландии фильм был запрещен в течение восьми лет.

В некоторых местах запрет продлился и до XXI века. Местный совет города Торбей в английском графстве Девон разрешил фильм к показу только в 2008 году, после того как он выиграл голосование зрителей на местном кинофестивале.

В историю вошли теледебаты между представлявших "Монти Пайтон" Джоном Клизом и Майклом Пейлином с одной стороны и консервативным журналистом Малькольмом Маггербриджем и епископом Мервином Стоквудом с другой.

Ирония ситуации состояла в том, что комедианты оперировали серьезными, хорошо обоснованными аргументами, в то время как их оппоненты прибегали к ругани и оскорблениям.

"Невинность мусульман"(Накула Басела Накула, США, 2012)

Высмеивающая в оскорбительно-издевательском тоне пророка Мухаммеда 14-минутная любительская короткометражка, выложенная летом 2012 года на YouTube, скорее всего, просто канула бы в вечность незамеченной, если бы не развязанная против нее в мусульманских странах бурная кампания протеста.

Тем более, что сделан был фильм никому не известным проживающим в США египетским коптом-христианином, ранее осужденным американским судом за мошенничество, а в съемках ему помогал порнорежиссер. Справедливо опасаясь воинственной реакции мусульман, YouTube пытался заблокировать фильм, но было поздно.

Все началось с нападения на посольство США в Йемене, в результате которого четверо нападавших были убиты. Волна протестов охватила весь мусульманский мир, и на острие ее оказались Соединенные Штаты, несмотря на то, что ни государство, ни тем более правительство к производству фильма никакого отношения не имели, а президент Обама назвал его "грубым и отвратительным".

К нападкам на фильм присоединились даже высокопоставленные лица в некоторых мусульманских странах. Министр железнодорожного сообщения Пакистана Гулам Билур объявил о вознаграждении в 100 тысяч долларов тому, кто убьет автора фильма и призвал заняться этим террористические организации "Талибан" и "Аль-Каида", пообещав им деньги на организацию убийства.

"Нет иного выхода заставить богохульников бояться", - заявил он. Кульминацией насилия стало нападение на консульство США в ливийском городе Бенгази, в результате которого был убит посол США Кристофер Стивенс и трое дипломатов.

"Невинность мусульман" - самый громкий и приведший к самым кровавым последствиям откровенно агрессивно направленный против той или иной религиозной или этнической группы. Можно вспомнить еще знаменитый антиисламский фильм "Фитна" ультраправого голландского политика Герда Уилдерса. В сербском городе Нови Сад крайне правые активисты сорвали показ документального фильма "Жизнь в Косово".

"Нанак Шах Факир" (Сартай Сингх Панну, Индия, 2015)

В 2015 году кинотеатр в английском городе Вулверхэмптон был эвакуирован из-за протестов живущих в городе сикхов против показа фильма "Нанак Шах Факир", посвященного жизни и учениям основателя сикхизма первого сикхского гуру Нанака. Недовольство сикхов вызвал сам факт появления гуру на экране - сикхизм запрещает любые его изображения в виде человека.

Разумеется, создатели фильма знали о запрете. Им казалось, что они обошли его тем, что гуру был воплощен на экране не актером, а компьютерной графикой. Однако правоверные сикхи не стали вдаваться в детали кинопроизводства.

В индийском штате Пенджаб фильм был запрещен, во многих районах Индии его демонстрация сопровождалась массовыми протестами. В Британии некоторые кинотеатры отказывались показывать фильм из опасения оскорбить чувства верующих сикхов.

"Код да Винчи" (Рон Ховард, США, 2006)

За несколько недель до выхода фильма в прокат на конференции в Ватикане секретарь Конгрегации доктрины веры архиепископ Анжело Амато призвал католиков бойкотировать фильм, заявив, что он "полон клеветы, оскорблений, исторических и теологических ошибок". Фильм вышел спустя всего полгода после нашумевшего на весь мир скандала с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда в датской газете, и параллели напрашивались сами собой.

К счастью, протесты против "Кода да Винчи" носили мирный характер, хотя в США, Индии и многих странах Латинской Америки его показы сопровождались массовыми демонстрациями протеста. В десятках странах мира, в том числе Египте, Иране, Пакистане, Сирии и Белоаруси фильм был запрещен к показу.

В России православная церковь осудила фильм как "опасную провокацию". В Москве премьера фильма сопровождалась акцией протеста Союза православных граждан, который провел "молитвенное стояние и просветительский пикет" у кинотеатра на Пушкинской площади. По мнению главы московского отделения Союза Кирилла Фролова, фильм "Код да Винчи" - это "стремление развенчать Христа как Богочеловека и уравнять добро и зло".

Председатель Синодального отдела Московского Патриархата протоиерей Димитрий Смирнов в эфире телепрограммы "Вести" призвал телезрителей обратиться в Генпрокуратуру с требованием "прекратить показ фильма в нашей стране как глубоко оскорбляющий религиозные чувства".

Центральное духовное управление мусульман России также увидело в "Коде да Винчи" оскорбление собственных чувств. В его заявлении говорится о недопустимости глумления над мусульманским пророком Исой (так в исламе называют Иисуса Христа), а сам фильм ставится в один ряд с нашумевшими карикатурами на пророка Мухаммеда.

Возмущенное бездействием властей в отношении "кощунственного фильма", мусульманское духовенство России пригрозило стихийными акциями протеста своих сторонников.

"Мой парень из зоопарка" (Фрэнк Корачи, США, 2011)

Единственный в нашем списке фильм, протесты против которого были вызваны не религиозными или национальными чувствами. Базирующаяся в США организация "Люди за этичное обращение с животными" (PETA), известная не столько защитой животных, сколько агрессивной и конфронтационной борьбой со всеми, кто, по ее мнению, животных обижает, усмотрела в безобидной и непритязтельной комедии о работнике зоопарка недостойное, а то и жестокое обращение с четвероногими.

По данным PETA, в ходе съемок умер жираф по имени Туит, а слон подвергался жестокому обращению. В процессе инициированного PETA расследования выяснилось, что жираф умер в своем загоне уже много после того, как съемки были завершены. А куда более старая и авторитетная организация по охране прав животных American Humane Association (именно она вручает теперь обязательный для каждого фильма с участием животных сертификат: "Ни одно животное не пострадало во время съемок этого фильма") назвала все утверждения PETA "абсолютно беспочвенными".

Это, впрочем, не помешало активистам организации прийти на премьеру фильма в специальных майках и с плакатами и пытаться ее сорвать.