Объявлены номинанты на премию "Оскар" 2020 года

В понедельник, 13 января, был обнародован шорт-лист кандидатов на премию "Оскар", ежегодно присуждаемую Американской академией кинематографических искусств и наук. По числу номинаций лидирует психологический триллер "Джокер" - он выдвинут в 11 категориях. В категории "лучший фильм" "Джокер" соревнуется с биографическим фильмом "Ford против Ferrari", мафиозной сагой "Ирландец", трагикомедией "Кролик Джоджо", американской классикой "Маленькие женщины", семейной мелодрамой о разводе "Брачная история", историческим "1917", который 6 января получил премию "Золотой глобус", комедийной драмой "Однажды в… Голливуде" и победителем Канн-2019 "Паразиты". Церемония вручения 92-й премии "Оскар" состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.
На звание лучшего режиссера претендуют Пон Чжун Хо ("Паразиты"), Квентин Тарантино ("Однажды… в Голливуде"), Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер") и Сэм Мендес ("1917"). В номинации "лучший актер" - Хоакин Феникс ("Джокер"), Адам Драйвер ("Брачные истории"), Леонардо ди Каприо ("Однажды… в Голливуде"), Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Джонатан Прайс ("Два папы"). За награду в категории "лучшая актриса" соперничают Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории"), Синтия Эриво ("Гарриет"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины").
Три российских претендента на "Оскара" не попали в число номинантов
Фильм "Дылда" Константина Балагова был заявлен на премию "Оскар" в категории "лучший зарубежный фильм". В итоговом списке претендентов на эту награду - драма "Тело Христово" (Польша), "Страна меда" (Македония), "Отверженные" (Франция), "Боль и слава" (Испания) и "Паразиты" (Южная Корея).
В категории "лучший мультипликационный фильм" и "лучший документальный фильм" не попали такие картины от России, как мультфильм "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита и "Акварель" Виктора Косаковского.
Оскар-2020 - место битвы онлайн-видеосервиса Netflix и традиционного Голливуда
Наблюдатели сразу посчитали, сколько номинаций получил стриминговый сервис Netflix. Его результаты уже несколько лет (с 2015 года, когда компания начала производить оригинальные полнометражные фильмы) сравнивают с успехами традиционных голливудских кинопроизводителей, отмечающих столетние юбилеи. Кроме того сервис борется с традиционными кинотеатрами, утверждая, что должен иметь право показывать фильмы на своей платформе одновременно с премьерами или не сильно позже.
В этом году у Netflix - 24 номинации на основные награды, в том числе две - на лучший фильм ("Ирландец" и "Брачная история"). В прошлом году на главную премию от Netflix претендовал фильм "Рома", но не получил приз.
Объявлены номинанты на премию "Оскар" 2020 года
По числу номинаций лидирует триллер "Джокер" Тодда...
В США скончался режиссер советских кинохитов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг (2)
В США на 81-м году жизни скончался режиссер Константин...
В России собираются снимать ремейк советского фильма "Гостья из будущего" (18)
Авторы "Притяжения" и "Вторжения" снимут ремейк...
Залог отличного вечера: в Вильнюсе пройдет первый в этом году Stand Up концерт
9 февраля в концертном зале Vakaris состоится особенный...
Владимир Тарасов подарил Художественному музею Литвы коллекцию нонконформистского искусства (2)
Известный джазовый музыкант Владимир Тарасов подарил...
TOP новостей
В Литве начинается кризис трудовых мигрантов: сформирован коридор для доставки рабов (110)
"Сформированы коридоры для доставки рабов", – так...
Впервые за 28 лет численность населения Литвы росла (29)
Впервые за 28 лет число жителей Литвы за год выросло,...
Страсбургский суд: Литва дискриминировала пару геев, в адрес которой звучали угрозы
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник...
Новейшие рейтинги партий: консерваторам не в радость, а для "крестьян" - трагедия (4)
Несмотря на то, что в политической жизни Литвы не...
Премьер Литвы Сквернялис выразил доверие Наркевичу (5)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что...