Новый сезон в Русском театре: "Пигмалион", "Одинокие" и "Русский роман"

Откроется сезон премьерой "Пигмалиона", которая станет знакомством с новым лицом в театре, режиссером спектакля Линдой Урбона. Она является выпускницей университета театра и кино им. Шота Руставели в Тбилиси. Это ее первая работа в Литве. На организованной по случаю открытия нового сезона пресс-конференции режиссер рассказала, что сама обратилась в Русский театр с предложением о сотрудничестве.

"После того, как я завершила обучение по магистерской программе в Грузии, я стала думать о Литве и своем желании вернуться к своим корням. Есть приоритетные театры, с которыми мне хотелось бы работать, таким для меня в первую очередь является Русский драматический театр. Я обратилась в театр и очень рада, что Йонас Вайткус согласился на постановку. Надо сказать, что он не только на словах, но и на деле помогает молодому художнику", - сказала Л.Урбона.

Как отмечает режиссер, социальная тема в спектакле не будет главенствующей. По ее мнению, персонаж Хиггинс – это профессионал, и он скорее творец, чем аристократ.

"Для постановки в других литовских театрах я бы предложила иные пьесы, но с руководителем РДТЛ Йонасом Вайткусом мы остановились именно на ней. Мне думается, что она отлично подходит для этого театра. К тому же это такая пьеса, которая должна дождаться своего времени, и такой момент как раз настал. Это будет красивый спектакль, веселый и серьезный, который адресуется и молодежи, и людям старшего поколения, и тем, кто любит классику, и молодежи, которая хочет открыть для себя театр", - говорит режиссер.

История об уличной торговке Элизе Дулитл, которую два аристократа, профессор Хиггинс и полковник Пикеринг, решили ради пари обучить аристократическому красноречию и манерам дамы из высшего общества, одна из самых популярных пьес мирового репертуара. По словам, режиссера, в этом спектакле будет много музыки, она будет атмосферной, настроенческой, с мелодиями и с главной темой. Автор музыки к спектаклю — известный литовский композитор Фаустас Латенас

Исполнительница главной роли Юлиана Володько подчеркивает, что в спектакле акцент будет делаться на отношения учителя и ученицы.

"В нашей постановке социальные темы мы несколько опускаем, и на первый взгляд может показаться, что здесь все проще, но здесь больше чувств. Мне кажется, что спектакль будет ближе к зрителю. Здесь присутствует тема ученика и учителя, ведь сейчас мы очень быстро забываем своих учителей, забываем благодарить их и, переступая через них, идем дальше. И мы не так ценим, что они дают нам. Для меня важна эта тема, как и тема женского начала, которое в каждой женщине рождается в нужное время", - сказала исполнительница роли Элизы.

Как обещают авторы спектакля, они, как и драматург, в финале пьесы оставляют открытым вопрос, чем же закончится конфликт главных героев, Элизы и Хиггинса: "Пускай зрители решают это сами, какой финал им больше по душе".

Новое пространство - "Среда A-Z"





В новом сезоне Русский театр решился на "прорыв" в новые пространства. Таким образом возникла "Среда A-Z", идею которой породил руководитель театра Йонас Вайткус и уже с энтузиазмом вместе со своими молодыми воспитанниками приступил к её воплощению. К реализации этой затеи подключился и весь театр.

"Это пространство, где театр будет ближе к реальной жизни. Ближе к тем людям, которым трудно выжить, которые никому не нужны. Мы начнем анализировать жизнь по существу и рассмотрим счастливую, демократическую Литву, в которой все не так хорошо, удобно и безопасно. Этот проект будет развиваться в несколько этапов", - говорит Й. Вайткус.

Руководитель театра также обозначил его как художественную документалистику под условным названием "Кто бы мог опровергнуть, что", и дал понять, что центральным моментом здесь будут актуальные исторические и социальные события. По его мнению, театр должен интересоваться тем, что происходит в государстве: "Иначе я не понимаю, зачем он вообще нужен".

Вторая премьера этого сезона театра как раз является частью новой "Среды A-Z". Это режиссёрская работа четверокурсника Литовской академии театра, музыки и кино Аугустаса Горнаткявичюса, ученика Й. Вайткуса. Режиссёр-дебютант взялся за драму классика немецкой драматургии Герхарта Гауптмана "Одинокие люди", и на её основе создал свой спектакль "Одинокие.".

Режиссёр утверждает, что классика для него особенно привлекательна тем, что с её помощью можно особо ярко выразить современные проблемы детей и родителей. Адатацию драмы ему помогла осуществить драматург Индре Бручкуте.

Третья премьера этого сезона РДТЛ состоится не в Вильнюсе, а в Варене. 30 сентября там, на открытии Фестиваля профессиональных театров им. Дали Тамулявичюте будет сыгран спектакль РДТЛ "Невыученные уроки" (на литовском языке) по пьесе Александра Шпилевого. Молодой и ярко прогрессирующий актёр театра Александр Шпилевой сочинил пьесу на литовском языке, без прикрас повествующую о его переживаниях в бытность школьником восьмиклассником.

Премьеру представит Коршуновас





А после того, как будут сыграны три премьеры, известный не только в Литве, но и за ее пределами литовский режиссёр Оскарас Коршуновас приступит к репетициям пьесы Марюса Ивашкявичюса "Русский роман".

Эта пьеса, сочинённая литовским драматургом на русском языке, в рамках конкурса "Золотая маска" была провозглашена лучшей русской пьесой, поставленной на российской сцене в прошлом году. В России эту пьесу на сцену театра Маяковского перенес известный литовский режиссер Миндаугас Карбаускис. Главную роль в нем исполнила Евгения Симонова.

Сам писатель в спектакле фигурирует исключительно за кадром, тогда как главным героем стала его супруга — Софья Толстая. Как пишут критики, история патологической ревности в режиссуре Миндаугаса Карбаускиса обретает масштабы античной трагедии, главным образом благодаря феноменальной достоверности Евгении Симоновой в главной роли. "Русский роман" был признан лучшим в номинации "Драматический спектакль большой формы" на "Золотой маске" 2017 года.