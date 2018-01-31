Новое "Простоквашино": в советской атмосфере и современных реалиях

Всего планируется выпустить 30 серий, которые появятся в период с 2018-го по 2020 год. Каждая серия будет длиться по 6,5 минуты; общий хронометраж выпусков составит 195 минут, сообщили агентству в пресс-службе киностудии.
Там добавили, что все серии будут выполнены на новой технической базе в традиционной для "Простоквашино" технике рисованной анимации. Создатели новых серий надеются сохранить атмосферу советского мультфильма, но привнести в него современные реалии, заявила креативный продюсер проекта Алена Оятьева.
Она выразила надежду, что зрителям продолжение мультфильма понравится и они полюбят новых персонажей. "Персонажи "Простоквашино" умеют делать сложный мир более добрым и дружелюбным, и именно эту их потрясающую способность мы хотим сохранить и продлить во времени", - приводит слова Оятьевой РИА "Новости".
О планах "Союзмультфильма" снять продолжение "Простоквашино" стало известно зимой 2017 года. Позднее директор киностудии Борис Машковцев сообщал, что ситуация с авторскими правами Эдуарда Успенского, написавшего сказочную повесть "Дядя Федор, пес и кот", урегулирована. Первая серия появится в начале 2018 года, рассказывал Машковцев.
Книга Успенского "Дядя Федор, пес и кот" впервые была опубликована в 1973 году. Мультфильм по ее мотивам "Трое из Простоквашино" вышел на экраны в 1978 году, затем были сняты продолжения - "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино".
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