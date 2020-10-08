Как подчеркивает Шведская академия, Луиза Глюк удостоена Нобелевской премии по литературе 2020 года "За чистый поэтический голос, который отличается строгой красотой и делает личностное бытие универсальным". Она пишет свободным ассоциативным стихом, не слишком привычным читателю русской литературы, но очень распространенным в Америке и Западной Европе.

Луизе Глюк (встречается и другое написание ее фамилии на русском - Глик) - 77 лет. Она родилась в Нью-Йорке, в один день с Лениным, 22 апреля, но, конечно, в другом году. Ее родители были бедными еврейскими эмигрантами, бежавшими во время Первой мировой войны из Австро-Венгрии.

Первый сборник ее стихов вышел в 1968 году. На русский язык они переводилась не так часто, и большинство переводов опубликовано в интернете. Но в 2012 году в московском издательстве "Водолей", специализирующемся на русской и мировой поэзии, вышел сборник Луизы Глюк "Дикий ирис" (за него она получила в 1992 году в США Пулитцеровскую премию). Кроме того, ее стихи печатались в российских журналах.

Год без премии

Наверное, главное, что нужно отметить, говоря о присуждении Нобелевской премии по литературе 2020 года (кроме, разумеется, личности и творчества лауреата) - то, что на этот раз обошлось без скандала. Ведь скандалы сотрясали Шведскую академию все последние годы.

Критические голоса раздавались и раньше, но они касалась, прежде всего, неудачного выбора Академии. Ее упрекали за слишком "политкорректный" выбор в ущерб известным писателям, за присуждение Нобелевской премии по литературе неписателям (например, Бобу Дилану), но три года назад разразился скандал небывалый.

Около двух десятков женщин обвинили фотографа и режиссера Жан-Клода Арно в сексуальных домогательствах. Кроме того, его супруга, поэтесса и драматург Катарина Фростенсон, состоявшая в Шведской академии, получала вместе с мужем деньги из Нобелевского фонда на финансирование культурного центра, совладелицей которого вместе с ним являлась. То есть фактически выплачивала деньги самой себе.

Арно судили, приговорили к двум годам тюрьмы. Фростенсон подала в отставку, отказалась от членства в Академии. А Нобелевскую премию решили в 2018 году не присуждать. Присудили в 2019-м сразу за два года. И снова скандал: вместе с польской писательницей с украинскими корнями Ольгой Токарчук ее получил австриец Петер Хандке (Peter Handke), известный своими выступлениями в поддержку Слободана Милошевича, которого на Западе называли "диктатором, развязавшим войну в бывшей Югославии" и которого осудил за это Международный трибунал в Гааге. Шведская академия подверглась острой критике за свой выбор.

Красота и трагизм жизни

Но на этот раз первая реакция на присуждение Нобелевской премии по литературе 2020 года единодушно благожелательная. Луиза Глюк - поэтессса, ее стихи далеки от политически актуальных реалий, она пишет о "вечном". В аннотации к книге "Дикий ирис" говорится, что в ней идет речь об отношениях "с миром, с собой, с мужчинами", о "красоте и трагизме жизни". Критики отмечают "внеконфессиональную мистику" и "тонкий психологизм" ее стихов.