«Неудобное кино» – это ежегодный фестиваль документальных фильмов, который посредством языка кино ищет способы сделать понятия «демократия», «гражданственность» или «терпимость» более близкими и понятными широкому кругу зрителей.

«Темы фестиваля связаны с политическими событиями, вопросами прав человека, проблемами окружающей среды. В этом году мы представляем более 50 фильмов, большинство из них являются победителями различных международных фестивалей документального кино. Акцентом нынешнего фестиваля являются тема дискриминации», - сказала в интервью DELFI руководитель по коммуникации фестиваля Довиле Григалюнайте.

По ее словам, в рамках фестиваля организуются бесплатные кинопросмотры в Вильнюсе и в других городах Литвы, встречи с создателями фильмов, активистами и экспертами движения за права человека.

«В рамках фестиваля также проводятся дискуссии на различные актуальные темы, проходят они в 12 городах, не только в Вильнюсе или Каунасе. Например, в этом году дискуссии ведутся на тему семейного насилия. В них принимают участие специалисты, которые могут предложить решение проблемы — эксперты в области прав человека, психологи и т.д. В рамках фестиваля была также организована дискуссия о положении трансгендерных лиц в Литве, а сегодня в Каунасе будем говорить о расизме», - говорит представитель фестиваля.

На фестивале будет показан фильм и об известном российском художнике-акционисте Петре Павленском. Художник прославился, когда, зашив себе рот суровой ниткой, в течение полутора часов стоял в одиночном пикете в Санкт-Петербурге, держа в руках плакат с надписью в поддержку Pussy Riot.

«Он россиянин, но в данный момент в России не живет, а обратился за политическим убежищем во Франции. После показа фильма будет проведена дискуссия дискуссия о том, что такое политический перформанс и возможно ли этим средством добиться каких-либо результатов - не переступает он порой допустимые средства самовыражения», - говорит Д.Григалюнайте.

В Литве также состоится показ документальной картины канадского режиссера Франсуа Жакоба «Луна из никеля и льда» о российском городе Норильске, который является одним из самых загрязненных городов в мире.

"Фильм повествует о Норильске, закрытом городе, большинство жителей которого работают на шахтах по добыче никеля. Фильм рассказывает о людях, живущих в одном из самых загрязненных городов мира. В ленте также поднимаются темы цензуры и пропаганды. Это один из самых популярных фильмов на фестивале", - свидетельствует представитель фестиваля «Неудобное кино».

Фестиваль завершится 5 ноября.