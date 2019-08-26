Как сообщила BNS представитель по связям с общественностью компании Ahil, которая организует съемки сериала, Моника Дпакуте-Синкявичене, сюжет сериала Young Wallander ("Молодой Валлландер") перенесет зрителей в Швецию. Сериал создается по серии книг известного шведского писателя Хеннинга Манкеля о детективе Курте Валландере.
Вильнюс был избран для съемок сериала по причине ландшафтного разнообразия, позволяющего передать шведский колорит, а также потому, что литовская столица уже известка как дружественный для кино город.
"Вильнюс уже заслужил сильную репутацию дружественного для кино города, предложив различные места и местный персонал, поэтому стал очевидными выбором для съемок "Молодого Валландера". Обладая большим кинематографическим потенциалом, различными ландшафтами и выбором мест для съемок, город является прекрасным фоном для шведского нарратива", – отметили партнеры Netflix в ответе BNS.
Выбор был обусловлен и тем, что в городе много привлекательных площадок для съемок – от "атмосферных и темных аллей, неиспользуемых тюрем, до блестящих модных ресторанов".
"Он предоставляет широкий выбор изображений и чувств, который мы ищем", – говорится в ответе BNS.
Netflix снимал в Литве мини-сериал "Последние цари" об истории династии Романовых, в телеэфире несколько лет назад показывался снятая в Литве историческая драма Tokyo trial.
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