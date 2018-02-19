Зрители услышат из первых уст рассказы о работе в кино и театре, о встречах с интересными режиссерами, актерами и другими людьми, которые оставили след в жизни и творчестве артиста. В программе прозвучат монологи из спектаклей и поэзия, будут демонстрироваться редкие кадры из короткометражных кинофильмов с участием Сергея Маковецкого, кроме того, актер ответит на вопросы своих почитателей.
На сегодняшний день Сергей Маковецкий — один из сильнейших российских актеров, которому подвластны любые жанры. Почти все фильмы, как, впрочем, и спектакли помимо высочайшего исполнительского мастерства демонстрируют уникальную способность к перевоплощению, абсолютное несходство предыдущего фильма с последующим, с полным изменением не только темы, но и стиля, настроения.
Об этой удивительной особенности исполнительского искусства Маковецкого один из критиков писал: "Постоянные перевоплощения его стихия. Подвижность и переменчивость, восприимчивость к несхожим стилям и формам - свойства его актерской натуры. Вечное ускользание от всего определенного - его сущность. Лукавое притворство - кредо лицедея. От роли к роли меняет маски, представая то беспечным клоуном, то рефлексирующим философом, то несчастным страдальцем, то равнодушным резонером. Он может быть и удачливым победителем, и утонченным интеллигентом, и беспечным модником. А может только делать вид, что меняется, оставаясь самим собой?"
В Вильнюсе пройдет творческий вечер Ларисы Рубальской (1)
25 марта в 19 часов в Доме Польской Культуры в Вильнюсе...
"Неслучайная встреча" c Сергеем Маковецким в Вильнюсе
Популярный актер театра и кино, народный артист России...
В Вильнюсе состоится "Неслучайная встреча" c Сергеем Маковецким (4)
Популярный актер театра и кино, Народный артист...
Борис Гребенщиков: сейчас - время разгула бесов (6)
В ближайшие дни в свет выходит новый альбом Бориса...
Умер автор фильмов о приключениях кота Леопольда
На 78-м году жизни скончался режиссёр, автор фильмов о...
TOP новостей
Денег у литовцев всегда было меньше, чем у западноевропейцев (146)
Сегодня жители Литвы больше всего беспокоятся из-за...
Минздрав Литвы намерен в корне изменить торговлю лекарствами (18)
Хотели бы вы, чтобы лекарства , например,...
Ванагайте получила награду Европейского еврейского конгресса (23)
Писатель Рута Ванагайте в Вене получила награду...
Сравнение цен на дизельное топливо и бензин за февраль (2)
В январе 2018 года в Литве фиксировался быстрый скачок...
"Крестьянин" предлагает ввести обязательную регистрацию домашних животных (18)
С 2019 года все коты и собаки в Литве должны быть...