"Нелюбовь" Звягинцева осталась без "Золотого глобуса"

За премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке» также соперничали камбоджийский фильм «Сначала они убили моего отца», снятый Анджелиной Джоли, чилийская лента «Фантастическая женщина» и фильм «Квадрат» совместного производства Швеции, Германии и Франции.
Ранее сообщалось, что фильм «Нелюбовь» стал лауреатом премии «Белый слон».
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