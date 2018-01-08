"Нелюбовь" Звягинцева осталась без "Золотого глобуса"

За премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке» также соперничали камбоджийский фильм «Сначала они убили моего отца», снятый Анджелиной Джоли, чилийская лента «Фантастическая женщина» и фильм «Квадрат» совместного производства Швеции, Германии и Франции.

Ранее сообщалось, что фильм «Нелюбовь» стал лауреатом премии «Белый слон».