"Нелюбовь" Звягинцева номинировали на "Оскар"

Другими претендентами на награду стали "Фантастическая женщина" чилийского режиссера Себастьяна Лелио, "Оскорбление" ливанца Зиада Дуэри, "О теле и душе" венгерского режиссера Ильдико Эньеди и картина "Квадрат" шведского режиссера Рубена Эстлунда.

Драма Звягинцева "Нелюбовь" вышла в российский прокат 1 июня 2017 года. Мировая премьера картины состоялась в мае в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где получила Приз жюри.

"Нелюбовь" также выдвинута на премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Кроме того, картина Звягинцева номинировалась на "Золотой глобус", но уступила фильму Фатиха Акина "На пределе".

"Нелюбовь" - второй фильм Звягинцева, который попал в список номинантов на "Оскар". В 2015 году на награду киноакадемии претендовала его картина "Левиафан", но победителем стала польская драма "Ида" Павла Павликовского.

Единственным на данный момент российским фильмом, получившим статуэтку в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", пока остается лента Никиты Михалкова "Утомленные солнцем" (1995).

Во времена СССР в этой номинации побеждали "Война и мир" Сергея Бондарчука (1969), фильм "Дерсу Узала" Акиры Куросавы совместного советско-японского производства (1976) и "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981).

90-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 4 марта в Лос-Анджелесе.