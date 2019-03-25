Нелли Савиченко награждена за лучшую женскую роль в "Русском романе"

В спектакле по драме Марюса Ивашкявичюса "Русский роман" в постановке режиссера Оскараса Коршуноваса Н. Савиченко создала главную роль Софьи Андреевны.
Спектакль Русского драматического театра Литвы (РДТЛ) "Русский роман" 24 марта завершил XXXV Фестиваль профессиональных театров «Играем для земледельцев», проходивший в культурной столице Литвы 2019 года – городе Рокишкис.
"Огромная благодарность Рокишкису, я очень приятно удивлена и счастлива. Спасибо тому, кто сочинил эту пьесу, – Mарюсу Ивашкявичюсу, спасибо режиссеру, который ее поставил, – Oскарасу Коршуновасу и, конечно, спасибо всему коллективу Русского драматического театра Литвы, без которого эта роль не стала бы такой хорошей и убедительной", – говорила актриса Н. Савиченко, низко кланяясь зрителям фестиваля "Играем для земледельцев".
Можно смело утверждать, что РДТЛ является фаворитом публики этого фестиваля. Наш театр завоёвывал на нём призы зрительских симпатий в 1992, 1993, 1997, 1999, 2000, 2011, 2013 и 2018 г.
Наш театр удостаивался и Главного приза фестиваля "Играем для земледельцев": в 2013 г. за спектакль "Язычники" и в 2015 г. – за спектакль "Король Лир" (режиссёр обеих постановок – Йонас Вайткус).
В этом году на фестивале представляемый спектакль "Русский роман" стал исключительным событием этого сезона. Спектакль РДТЛ "Русский роман" является претендентом на Премии деятелям профессионального театра Литвы "Золотой сценический крест" в пяти номинациях: лучшего режиссёра (Оскарас Коршуновас), лучшей актрисы (Нелли Савиченко), лучшего актёра (Валентин Новопольский), сочинителя музыки (Антанас Ясенка) и художника по свету (Эугениюс Сабаляускас). В этом году торжества по вручению упомянутых премий состоятся 29 марта в Шяуляйском государственном драматическом театре.
Вскоре после торжеств по вручению «Золотых сценических крестов» группу спектакля РДТЛ "Русский роман" ждут сборы в гастрольную поездку на фестиваль "Встречи в России" в Санкт-Петербурге, в программе которого – спектакли театров из Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Беларуси, Болгарии и России.
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