Это страна удивительной красоты с живущими здесь бесподобными людьми. Фильм попробует передать лишь малую часть всех её красот и необычайного гостеприимства местных жителей.
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