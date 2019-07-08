Заснеженные горные кручи Сванетии, бездонная пропасть Ингурской ГЭС, петляющие серпантины дорог, уединённые сёла горной Аджарии и невероятный курортный Батуми. Съемочная группа латвийского проекта Travelblog объехала три живописных региона Грузии и сняла фильм, в котором много красоты, солнца, гор, вина и музыки.

Это страна удивительной красоты с живущими здесь бесподобными людьми. Фильм попробует передать лишь малую часть всех её красот и необычайного гостеприимства местных жителей.

Культура

"Дурак тот, кто поступает по-дурацки": как "Форрест Гамп" изменил мир

В этом году легендарному фильму "Форрест Гамп"...

Неделя в Грузии: Сванетия, Аджария и Имеретия с высоты птичьего полета. И не только (1)

Заснеженные горные кручи Сванетии, бездонная пропасть...

Наследие Набокова под угрозой. Как музей писателя воюет с петербургским университетом (1)

В 2012 году в Швейцарии умер сын писателя Владимира...

Получивший "Золотого льва" в Венеции павильон Литвы будет открыт 2 дня в неделю

Литовский павильон "Солнце и море (Marina)", получивший...

Фонд поддержки культуры выделил 80,5 тыс. евро для павильона Литвы в Венеции (1)

Фонд поддержки культуры выделил 80,5 тыс. евро...

TOP новостей

Почему жители Литвы голосовали за Науседу, а не за Шимоните: три причины (45)

Избиратели на выборах президента Литвы голосовали за...

Карта миграции в Литве: одни города вымирают, другие растут

В 2018 году в Вильнюс приехало на 3465 человек больше, чем...

Печальная статистика: реже чем литовские пенсионеры путешествуют только пенсионеры из Болгарии и Румынии (1)

В Старом городе Вильнюса часто можно увидеть туристов...

Palanga Palanga Palanga

Отдыхающие оценили Палангу: мнения разделились (20)

Как бы вы оценили Палангу, пользуясь 10-балльной шкалой?...

Зеленский – Путину: Надо поговорить? Давайте Кремль: предложение Зеленского о встрече с Путиным рассмотрят (27)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что...