"Мы сами никогда не пропагандировали и не пропагандируем ни алкоголь, ни никотин. И разные средства, которые действуют на психику – мы, конечно против. Всегда были против этого и в данный момент тоже", – рассказывает музыкант.
Группа Гипербола, созданная в 1974 году, к началу 80-х стала в Литве одной из самых популярных. Несмотря на очевидный талант музыкантов, в 1984 году власти заставили коллектив разойтись. Советской номенклатуре не нравились ни авторские тексты, ни западные хиты в репертуаре группы. Особенно их вывел из себя случай на концерте в Клайпеде, когда зрители развернули на трибунах флаг Федеративной республики Германия. По тем временам западная часть Германии, в отличие от восточной ГДР, считалась частью "враждебного капиталистического мира". А потому к случаю в Клайпеде подключился уже КГБ.
С восстановлением независимости Литвы группа "Гипербола" возродилась и смогла наконец выпустить первый официальный альбом. Всего таких альбомов было шесть. И хотя коллектив стал классикой литовского рока, современные подростки восприняли песню "Доктора" с энтузиазмом. Как рассказывает Викторас Прапрас, одноклассники его внука, посмотрев клип, пришли к выводу: "прикольный дедушка".
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