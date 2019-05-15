В нем приняли участие 17 стран: Словения, Беларусь, Чехия, Кипр, Черногория, Сербия, Финляндия, Венгрия, Польша, Эстония, Португалия, Сан-Марино, Исландия, Грузия, Австралия, Бельгия, Греция.

Из них в финал по итогам голосования попали представители следующих стран: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино и Словения.

В первом полуфинале голосовали представленные в нем страны, а также Испания, Франция и Израиль.

Второй полуфинал, в котором выступят представители Латвии, состоится 16 мая.

По сообщениям израильских СМИ, мероприятия "Евровидения" проходят под усиленной охраной полиции и сил безопасности. Более 20 тысяч полицейских, охранников и сотрудников сил безопасности на протяжении всей недели патрулируют районы проведения мероприятий конкурса.