В шорт-лист премии попали также американские писатели Пол Остер ("4, 3, 2, 1"), Эмили Фридлунд ("История волков"), пакистанский автор Мохсин Хамид ("Выход на Запад"), шотландская писательница Али Смит ("Осень") и британка Фиона Мозли ("Элмет").
Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по литературе в 2017 году получил британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, бывший также лауреатом "Букера".
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