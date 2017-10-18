Букеровская премия в 2017 году присуждена американскому писателю Джорджу Сондерсу с романом "Линкольн в бардо". Трансляция объявления результатов велась на канале "Би-би-си".
Knygos
© Shutterstock

В шорт-лист премии попали также американские писатели Пол Остер ("4, 3, 2, 1"), Эмили Фридлунд ("История волков"), пакистанский автор Мохсин Хамид ("Выход на Запад"), шотландская писательница Али Смит ("Осень") и британка Фиона Мозли ("Элмет").

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по литературе в 2017 году получил британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, бывший также лауреатом "Букера".

Gazeta.ru
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