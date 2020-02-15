Премию вручит президент Литвы Гитанас Науседа.
Глава государства вынужден вручать премию отдельно, так как в четверг, когда состоялась торжественная церемония вручения национальных премий, она не была допущена в Президентский дворец.
В этой связи свои извинения принесли и президент, и его советник, и Министерство культуры. Вечером того же дня министр культуры Миндаугас Кветкаускас, а также советник президента Соната Шульце пришли на спектакль с участием В. Куодите в Молодёжный театр, чтобы извиниться перед актрисой.
В четверг в Президентском дворце состоялось награждение лауреатов Национальной премии в области культуры и искусства, однако В. Куодите на церемонию не была допущена, как сообщает президентское ведомство, "из-за административной ошибки". Актриса не была включена в список награждённых.
В. Куодите была удостоена премии за личный вклад в современное театральное искусство.
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