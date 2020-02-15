aA
Национальная премия Литвы в области культуры и искусства актрисе Виктории Куодите будет вручена в понедельник, информировало BNS президентское ведомство.
Geriausių metų aktoriaus ir aktorės, kino kūrėjų apdovanojimų ceremonija
Geriausių metų aktoriaus ir aktorės, kino kūrėjų apdovanojimų ceremonija

Премию вручит президент Литвы Гитанас Науседа.

Глава государства вынужден вручать премию отдельно, так как в четверг, когда состоялась торжественная церемония вручения национальных премий, она не была допущена в Президентский дворец.

В этой связи свои извинения принесли и президент, и его советник, и Министерство культуры. Вечером того же дня министр культуры Миндаугас Кветкаускас, а также советник президента Соната Шульце пришли на спектакль с участием В. Куодите в Молодёжный театр, чтобы извиниться перед актрисой.

Статьи по теме:
Евгения Гладий о Русском театре: нужны и литовские титры, и литовские режиссёры  (51)

В четверг в Президентском дворце состоялось награждение лауреатов Национальной премии в области культуры и искусства, однако В. Куодите на церемонию не была допущена, как сообщает президентское ведомство, "из-за административной ошибки". Актриса не была включена в список награждённых.

В. Куодите была удостоена премии за личный вклад в современное театральное искусство.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

У мэров маленьких городов кончилось терпение: нет банковских отделений, установлен один банкомат и в нем заканчиваются деньги (6)

Количество отделений банка и банкоматов в Литве...

Витаутас Ландсбергис призывает не молчать об Островецкой АЭС: это будет означать капитуляцию (99)

По словам профессора Витаутаса Ландсбергиса, Литва не...

Науседа: без помощи США и союзников мы не могли бы эффективно сдерживать Россию (400)

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу на...

Погода: после выходных в Литву придут перемены

Субботняя ночь будет сухой и спокойной. Температура...

Служба занятости: Intermedix останавливает деятельность в Литве, уволит еще 300 человек (4)

Американская компания информационных технологий в...

|Maža didelių žinių kaina