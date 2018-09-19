Начинается "Балтийская жемчужина": что советуют кинокритики

Специально на премьеру фильма "Лето" в Ригу прилетает американский сценарист (родившийся в Риге) Майкл Идов и его супруга и соавтор Лили Идова. Именно они несут ответственность за все, что воплотил на экране кинорежиссер Кирилл Серебренников.

В день открытия с 17.00. во дворике кинотеатра Splendid Palace для гостей фестиваля выступит популярная латвийская группа "Кексы", а 20 сентября вечером зрителей будет вдохновлять перед киносеансами ансамбль старинной музыки Ludus. Ресторан "Тинто" представляет специальные юбилейные коктейли, посвященные главным хитам кинофестиваля: "Бассейн", "Кровавый Джек", "Лето" и "Экстаз". Зрители "Балтийской жемчужины" могут наслаждаться ими каждый вечер перед и после сеансов. Тайна коктейля "Экстаз" будет раскрыта только зрителям одноименного провокационно-эротического мюзикла Гаспара Ноэ.

Билеты на некоторые киносеансы фестиваля были распроданы еще в августе, но дополнительный выходной день – понедельник 24 сентября позволит зрителям посмотреть все то, что они могли пропустить ранее.

Известные латвийские кинокритики составили топ из пяти фильмов, которые они рекомендуют посмотреть.

Дита Риетума

1. "Холодная война" - один из лучших фильмов этого года, за который Павел Павликовский получил приз Каннского фестиваля 2018 как лучший режиссер. Превосходное визуальное качество, щемящая и пронзительная история об искалеченной временем любви.

"Международную славу и призы Павликовскому обеспечил фильм 2014 года "Ида". "Холодная война" один из тех фильмов, при просмотре которого задаёшься вопросом "Ну почему мы так не можем?" Почему не можем снять фильм, который будет резонировать как в локальном, так и международном масштабе. Сюжет "Холодной войны" берет свое начало в знакомом нам опыте – советском наследии. Его главные герои – руководитель коллектива народных танцев 1950-х годов в Польше, который позже сбегает с родины, и его ученица – одна из танцовщиц. Влюбленные находятся между двумя фронтами холодной войны – Востоком и Западом, а их судьбы разрушают не только собственные характеры, но и "историческая конфронтация" между зоной влияния коммунизма и Западом. В Каннах фильм взял приз за лучшую режиссуру." (Arterritory.com)

2. "Лето" – витальная, ностальгическая и эмоционально тонкая работа. Посвящение российского режиссера Кирилла Серебренникова легенде рок-музыки Виктору Цою и Ленинградской рок-музыке 1980-х. Если захотеть, этот визуально-перфектный черно-белый фильм можно называть "мюзиклом", и он наверняка будет близок многим.

"Эта работа русского режиссера все еще находящегося под домашним арестом – один из самых пронзительных и стилистически выверенных фильмов конкурсной программы Каннского фестиваля 2018, который, к сожалению, остался без внимания жюри. Но этот факт вряд ли повлияет на его шансы завоевать внимание зрителей на тех территориях, которым близко имя Виктора Цоя и его музыка. Фильм наверняка обратит на себя внимание поколения тех, кто были молоды и безумны в 1980-х. В этом визуально изысканном фильме достигнута достоверность окружающей среды и фактуры. Также корейский актер Тео Ю визуально очень похож на своего реального героя – Виктора Цоя. В "Лете" Серебренникову удается показать эффектные отсылки к одному из наиболее популярных фильмов 1980-х – "Асса" Сергея Соловьева, включая в свой фильм анимированные музыкальные клипы, которые время от времени превращают реальность фильма в наивную и шаловливую игру. Фильму Серебренникова присуща трудно описываемая словами наивность и невинность, которая перекликается с хрупкими отношениями главных героев – Виктора Цоя, его наставника Майка Науменко (Рома Зверев) и его жены Наташи (Ирина Старшенбаум)". (Arterritory.com)

3. "Пылающий" – экранизация изысканного и таинственного рассказа Харуки Мураками, которую снял корейский режиссер Ли Чхан Дон. Мелодрама о чувствах, предательстве, и, возможно, о преступлениях. Превосходный фильм из конкурсной программы Канн 2018.

"Фильм понравится эстетам и ценителям авторского кино. В Пылающем, отношения главных героев казалось-бы не конкретны, нежели педантично рассказаны и психологически мотивированны, о них лишь подозреваем, гадаем. Это фильм, которому можно и нужно поддаться, как необъяснимым потокам жизни и чувств". (Kultūras Diena)

4. "Бассейн" - классика французского кино. Элегантная, эротически заряженная мелодрама, в которой потрясающе красивые актеры того времени – Роми Шнайдер и Ален Делон сыграли одни из своих лучших ролей.

5. "Дом, который построил Джек" - скандальный и "невыносимый", невозможный фильм, перенасыщенный жестокостью. На этот раз его особо не спасает ни виртуозная форма, ни юмор. Но все-же фильм из внеконкурсной программы Канн 2018 обязательно должны смотреть те, кто прекрасно осознает пугающие масштабы таланта датского режиссера Ларса фон Триера.

Дмитрий Ранцев

1. "Человек, который убил Дон Кихота"

Все творчество знаменитого режиссера, что бы он ни снимал, структурировано фантазматическим вектором, что совершенно неудивительно, если вспомнить о его "монтипайтоновских" корнях. Похоже, именно этот вектор в почтенном возрасте привел Гиллиама к одному из тех кинопроектов, которые снимаются десятилетиями и множат вокруг себя контекст, несопоставимый с художественной значимостью результата. На одном из этапов главные роли должны были сыграть Джонни Депп и Жан Рошфор, но финансовые неурядицы, затянувшиеся согласования, капризы гения и уход из жизни замечательного французского актера перекинули мостик к новой инкарнации авторского замысла. Просмотр этого фильма – в том числе своего рода ответ на вопрос, можно ли (и стоит ли) в эпоху метамодернизма проникнуться духом великого творения Сервантеса.

2. "Фанни и Александр"

Шведский классик известен своими "пинцентными" исследованиями тончайших душевных движений и умением сопоставлять территорию человеческих отношений с визуальными решениями. Интересно, что из такой псевдолабораторной рутины Бергман всякий раз извлекал некие магические свойства, присущие только и исключительно кинематографической материи. Невозможность их описать, как и множество других невозможностей все время пополняли творческий арсенал Бергмана, что помогло ему проникнуть в табуированное для большинства пространство сновидений. Все это есть и в жемчужине позднего периода деятельности режиссера – фильме "Фанни и Александр", только аранжировано еще более эфемерными, еще более неприступными субстанциями: драма детства во всей полноте ее трагизма и экзистенциальной насыщенности представлена через призму взгляда ребенка, взгляда беспощадного и беззащитного.

3. "Лето"

Похоже, опальный российский режиссер, одинаково знаменитый театральными и киноработами, обращаясь к фактологии 35-летней давности, решил снять всякого рода неудобные вопросы, относящиеся к восприятию, вроде – "важно ли, что зритель в 1980-е активно слушал питерский рок?", "имеет ли значение, как себе представляет случившееся зритель, а если нет, то что делать с теми, кто вообще не в курсе, о чем речь?"… Если идиома "Цой жив" по-прежнему жива, то про Майка Науменко уже надо объяснять. А раз так, то, возможно, есть вещи, которые куда важнее пафоса прославленного советского рок-андерграунда. Например, художественная цельность киноленты, следование внутренней логике произведения, воссоздание не буквы, но сути эпохи.

4. "Дом, который построил Джек"

Радикально перезагрузив свою карьеру в середине 1990-х, датский режиссер начал оттачивать навыки манипулирования зрительскими эмоциями и за два десятка лет довел их до высокого мастерства. Но важнее, что все его подвохи и провокации имеют идейный фундамент, восходящий к переосмыслению гуманистичности. Пробуя себя в разных жанрах и стилистических направлениях, набивая шишки неудач и пожиная плоды триумфа на этом пути, Триер умудряется оставаться верным себе, сохранять стержень авторского подхода, который позволяет ему, например, ссылаться на Тарковского и делать это так, что возмущение одних и радость других лишь работают на его метод. Поэтому, вероятно, самое интересное при просмотре его новой работы – понять, что стоит за необузданными жестокостями и прочими трансгрессивностями, в чем глубинный смысл непростой бескомпромиссности.

5. "Мужчины в ее жизни"

"Уже сотню лет принято считать, что безумие (литературное) заключается в словах "Я есть другой": безумие – это опыт деперсонализации. Для меня, влюбленного субъекта, все совсем наоборот: именно то, что я становлюсь субъектом, не могу не стать им, и сводит меня с ума. Я не есмь другой – вот что с ужасом констатирую я". Это фрагмент из книги выдающегося французского структуралиста Ролана Барта "Фрагменты речи влюбленного", написанной в 1977 году. Именно по ее мотивам неким парадоксальным образом поставила фильм одна из самых интересных представительниц авторского кино Франции Клер Дени. Так что "очередная милая французская драма о свойствах страсти" как минимум приправлена ироничными намеками на философский бэкграунд. Пожалуй, столь зыбкие устремления как никто органично умеет воплотить на экране Жюльет Бинош. А еще нельзя не отметить, что в одной кинокартине вновь задействованы Жозиан Баласко и Жерар Депардье, в свое время составившие блестящий дуэт в не менее парадоксальной философской комедии Бертрана Блие "Слишком красивая для тебя".

Виктор Фрейбергс

Кинокритик, профессор Виктор Фрейбергс был лаконичен, ограничившись лишь перечнем названий:

1. "Холодная Война"

2. "Фанни и Александр"

3. "Человек, который убил Дон Кихота"

4. "Король Лир"

5. "Лето"

6. "Бассейн"

В этом году, как и всегда, программа сформирована так, чтобы любители кино всех возрастов и культурных традиций могли собраться вместе за просмотром фильмов, и каждый нашел бы для себя личное важное послание.

Напоминаем, фестиваль открывается уже сегодня и продлится до 25 сентября.

Фильмы будут демонстрироваться только в кинотеатре Splendid Palace. Билеты еще продаются.