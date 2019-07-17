На "Славянском базаре" певица из Литвы получила премию имени лидера "Песняров"

Победителем XXVIII Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" стал представитель Казахстана Адильхан Макин, заработав 178 баллов из 180 возможных. Кроме Гран-при конкурса, статуэтки "Лира" и денежной премии в размере 20 000 долларов, казах стал обладателем и "Славянской надежды" - специального приза, утверждённого президентом Беларуси "за лучшее воплощение в произведениях вокального искусства славянской темы".

Паулина Паукштайтите на "Славянском базаре в Витебске" © Сяржук Гавриленко

Первую премию конкурса и 15 000 долларов получил представитель Грузии Георгий Путкарадзе, лауреатами второй премии стали Илай из Израиля и Иван Здонюк из Беларуси, третью премию и по 2500 долларов члены жюри присудили представителю Украины Дмитрию Бабаку и российскому певцу Ивану Дятлову.

Паулина Паукштайтите на "Славянском базаре в Витебске" © Сяржук Гавриленко

Представительница Литвы Паулина Паукштайтите отстала от соперника из Казахстана на 11 баллов, но по этому поводу совершенно не переживала.

"Собираясь сюда, я совсем не надеялась что-то выиграть, но очень-очень приятно, что меня оценили и наградили специальным призом. Полагаю, что и Литва тоже очень радуется!", – заявила она в интервью DELFI.

Паулина Паукштайтите на "Славянском базаре в Витебске" © Сяржук Гавриленко

За лучшее воплощение национальной темы и высокое исполнительское мастерство Паулина Паукштайтите получила специальную премию имени Владимира Мулявина, учреждённую ещё в 2003 году. Впрочем, не только: после исполнения Паулиной в первый день конкурса песни на русском языке "Стану ли я счастливее" ведущие мероприятия, будучи сами очевидно озадаченными своими действиями, подарили ей творение белорусских народных умельцев – фигурку коня из соломы.

Между тем сувенир на память о Витебске исполнительнице из Литвы понравился, как и сам город, в котором, по мнению певицы, царило настоящее фестивальное настроение. Для того, чтобы найти со всеми общий язык, Паулине пришлось потрудиться.

"На самом деле это был нехилый вызов, потому что некоторые знают английский язык, а некоторые — нет, говорят только по-русски. Поскольку я не говорю по-русски, было немного сложнее, хотя всегда находились люди, которые могли переводить и помочь. Например, с представителем Казахстана мы сдружились, хоть он и совсем не знает английского языка. Но мы как-то включили Google Translate, и с тех пор так и болтали", – рассказала Паулина.

Паулина Паукштайтите на "Славянском базаре в Витебске" © Сяржук Гавриленко

По словам уроженки Мариямполе, она выросла в музыкальной семье, где поют практически все, поэтому любовь к музыке проявилась у неё в раннем детстве. Паулина принимала активное участие в конкурсной программе национального вокального фестиваля Curriculum Vitae, а также выступала на вокальном фестивале Benai, plaukiam į Nidą и проекте "Голос Литвы". Музыка сопровождает Паулину на протяжении всей жизни, и с ней певица собирается связать своё будущее.

"Не останавливаться! Идти дальше: творить музыку, и через неё передавать благую весточку, – поделилась творческими планами Паулина Паукштайтите. – Считаю, что уровень здесь действительно высокий, очень большой опыт – стоять на такой огромной сцене, перед большим количеством людей, это очень профессионально. Одни лишь знакомства здесь уже стоят участия в этом конкурсе. Я очень рада, что мне довелось представлять здесь Литву!".