По традиции, открытие фестиваля состоится в Литовской национальной филармонии 11 октября. В первой части "Фольклор и современность" на суд зрителя будет представлена мировая премьера произведения в стилe World music «Коллажи» известного литовского композитора Зиты Бружайте.
Поставив перед собой цель - расширить круги любителей и почитателей народных традиций, сделать фольклор доступным и понятным молодому поколению, организаторы фестиваля выбрали путь сближения духовных ценностей старины с музыкальным языком современности.
Так на фестивале «Покровские колокола», начиная с 2009 года, одна за другой родились произведения в стиле World music «Старая вера» Линаса Римши, «Этносфера – новое дыхание традиций» Андрея Дойникова, «Народная рапсодия» Гядиминаса Римкуса Римкявичуса, «Из этого города» Йонаса Юркунаса, «Женская песнь» Линаса Римши, «Сага о жизни» Альгирдаса Мартинайтиса, которые с огромным успехом были представлены в Литовской национальной филармонии, а также и в других концертных залах Литвы и зарубежья.
Постоянными партнёрами - исполнителями премьер стали Литовский камерный оркестр, группа перкуссионистов «Hand voices», вильнюсский русский фольклорный ансамбль «Аринушка» и многие известные музыканты.
Во второй части концерта "Живая традиция" зрителям предоставится редкая возможность услышать во всем мире известное грузинское полифоническое пение, познакомиться с уникальной техникой Алтайского горлового пения, историческими, обрядовыми и героическими песнями адыгов, насладиться богатейшими традициями северного и южного фольклора России, песенным наследием староверов Литвы и другими примерами аутентичного фольклора.
XII международный фестиваль "Покровские колокола" пройдет в Вильнюсе с 11 по 15 октября.
Билеты продаются в кассах Литовской национальной филармонии и Tiketa.lt Программа на сайте www.arinuska.lt
Михаил Барышников написал письмо в поддержку Кирилла Серебренникова (5)
Артист балета, актер и балетмейстер Михаил Барышников,...
На открытии фестиваля "Покровские колокола" - премьера произведения Зиты Бружайте (2)
Международный фольклорный фестиваль "Покровские...
Фестиваль "Покровские колокола": как создавалась легенда
«Покровские колокола» — международный фестиваль,...
Турецкий танцевальный коллектив "Кадеш" выступит в Вильнюсе
30 сентября в 19.00 в Вильнюсском дворце конгрессов...
TOP новостей
Науседа: рост зарплат и цен продолжится (4)
Зарплаты по-прежнему должны расти, только медленнее, но...
Проверки на рынках: количество наличных поразило инспекторов (55)
Уже в течение некоторого времени на закрытых рынках...
Премьер Литвы: на повышение пенсий в 2018 году выделят 300 млн. евро (28)
С октября и января в Литве пенсии будут увеличены в...
Женщина, проверявшая электронный дневник, потеряла дар речи, увидев рекламу утилизации вторсырья (4)
Женщина, проверявшая электронный дневник своего...