Международный фольклорный фестиваль "Покровские колокола" каждый год удивляет зрителя своей многоплановостью. Тщательно продуманная программа сохраняет баланс между традиционной культурой и современностью.
Dabartinis Vilnius
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По традиции, открытие фестиваля состоится в Литовской национальной филармонии 11 октября. В первой части "Фольклор и современность" на суд зрителя будет представлена мировая премьера произведения в стилe World music «Коллажи» известного литовского композитора Зиты Бружайте.

Поставив перед собой цель - расширить круги любителей и почитателей народных традиций, сделать фольклор доступным и понятным молодому поколению, организаторы фестиваля выбрали путь сближения духовных ценностей старины с музыкальным языком современности.

Так на фестивале «Покровские колокола», начиная с 2009 года, одна за другой родились произведения в стиле World music «Старая вера» Линаса Римши, «Этносфера – новое дыхание традиций» Андрея Дойникова, «Народная рапсодия» Гядиминаса Римкуса Римкявичуса, «Из этого города» Йонаса Юркунаса, «Женская песнь» Линаса Римши, «Сага о жизни» Альгирдаса Мартинайтиса, которые с огромным успехом были представлены в Литовской национальной филармонии, а также и в других концертных залах Литвы и зарубежья.

Постоянными партнёрами - исполнителями премьер стали Литовский камерный оркестр, группа перкуссионистов «Hand voices», вильнюсский русский фольклорный ансамбль «Аринушка» и многие известные музыканты.

Во второй части концерта "Живая традиция" зрителям предоставится редкая возможность услышать во всем мире известное грузинское полифоническое пение, познакомиться с уникальной техникой Алтайского горлового пения, историческими, обрядовыми и героическими песнями адыгов, насладиться богатейшими традициями северного и южного фольклора России, песенным наследием староверов Литвы и другими примерами аутентичного фольклора.
XII международный фестиваль "Покровские колокола" пройдет в Вильнюсе с 11 по 15 октября.

Билеты продаются в кассах Литовской национальной филармонии и Tiketa.lt Программа на сайте www.arinuska.lt

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