Nova Lituania вместе с другими 16 фильмами из Центральной и Восточной Европы принял участие в основной конкурсной программе. Награду лучшего режиссера присудила международная комиссия.

В целом в фестивале участвовали 107 фильмов из 40-ка стран.

В связи с коронавирусом юбилейный, 20-ый фестиваль фильмов Восточной и Центральной Европы избрал смешанный способ презентации программы: часть фестиваля прошла в виртуальном пространстве, а часть мероприятий запланирована позднее.

Фильм Nova Lituania рассказывает о послевоенных годах, об усилиях профессора географии убедить правительство страны как можно скорее создать запасное государство за морем, чтобы спасти страну от приближающейся гибели.

Этот фильм уже был признан лучшим на Афинском и Рижском кинофестивалях, получил спецнаграду Cineuropa на Вильнюсском кинофестивале "Киновесна".