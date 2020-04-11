"На карантине" и на картине: изоляция - путь к искусству?

aA
"Изоизоляция" - это площадка в социальной сети FB, где люди из подручных средств и находясь в 4 стенах своих квартир копируют различные шедевры живописи. Она берет свое начало в России и на сегодняшний день объединяет более 300 тыс. участников из разных стран. Немало участников в ней и из Литвы.

В домашних условиях многие решились повторить великие картины и статуи. Иногда это забавно, иногда откровенно весело, а иногда повторение лучше оригинала. Интервью с инициатором флэшмоба, создательнцей паблика "ИзОизоляция" в Facebook Катерина Брудной-Челядиновой.

Создание группы и ее успех

Статьи по теме:
"На карантине": чем заняться в условиях карантина и самоизоляции?  (8)


"Изначально ничего не планировалось. Мы не думали, что это будет какой-то группой, тем более такой масштабной. С самого начала это был небольшой дружеский флэшмоб. Я сделала портрет мужа, выложила в Фейсбук, и предложила друзьям присоединиться, чтобы они тоже как-то отвлеклись от темы коронавируса, потому что мы все сидим дома, читаем только грустные новости, состояние у всех достаточно подавленное",- делится впечатлениями Катерина.

"Друзья откликнулись, сделали несколько работ, потом откликнулись их друзья, и уже через два дня стало ясно, что эти работы такие классные и веселые, и их нужно аккумулировать в одном месте. В понедельник, 30 марта, я сделала группу, эти работы мы туда загрузили, и неожиданно к нам потянулись люди. Произошел просто вертикальный взлет группы".

На вопрос о том, почему группа стала популярной, Катерина предположила, что это связано с простотой воспроизведения и наличием интереса.

"Я думаю, что успех связан с тем, что изначально были действительно интересные работы, интересный контент, но сделан при этом достаточно просто. И каждый понял, что может сделать это самостоятельно у себя дома из подручных средств. Тебе не нужна специальная студия, реквизит. Интереснее использовать то, что уже находится под рукой, и сделать это вместе с родными.

Мы совершенно не вкладывались в продвижение группы, и трафик у нас возрастал органически. Люди рассказывали своим друзьям, приводили их, тем нравилось, и так далее. При этом каждый старался поучаствовать и оставить свой след", - рассказывает создательница.

"На карантине" и на картине: изоляция - путь к искусству?
© Facebook Изоизоляция

Карантин - путь к искусству?


Delfi узнал у Катерины, имели ли участники группы интерес к искусству до вступления в нее.

"Все мои близкие друзья, так или иначе, не чужды искусству. Мы живем в Москве, здесь часто ходим на выставки. Я думаю, общий бэкгрануд повлиял, но и то, что это необычное занятие, который можно заняться дома всей семьей, как-то отвлечься (поскольку у нас нет других развлечений сейчас, мы не можем сходить в кино, потусить), и поэтому это нашло выход вот в таком виде творчества", - делится она.

На вопрос о том, какие произведения искусства чаще всего воспроизводятся подписчиками, Катерина отметила работу "Девушка с жемчужной сережкой" и заметила, что число женщин в подписчиках страницы преобладает.

"Следом за "Девушкой с жемчужной сережкой" идут "Девушка с абсентом", горностаем и персиками. Вот это самый топ. Магритт тоже популярен, но не только "Сын человеческий", но и "Влюбленные", где мужчина и женщина целуются в мешках. Видимо, это нашло отклик с учетом ситуации с пандемией. Но таких работ очень и очень много, поэтому мы призываем находить что-то более редкое.

Меня цепляют истории, когда люди переосмысливают картины, когда берут простые вещи из своего обихода, а те вдруг превращаются во что-то старинное, и это сразу не бросается в глаза", - считает создательница.

Говоря о том, какие работы набирают большое количество откликов, Катерина отметила, что некоторые из работ содержат элементы легкой эротики, однако подчеркнула важность того, что люди могут открыться.

"Многое выкладывать Фейсбук не позволяет, поэтому, у нас все в рамках. Тем не менее, люди не стесняются себя, здорово, что они могут открыться, и все это не переходит определенные рамки", - заключила она.

Zuzana ir seniai. Giuseppe Cezari paveikslas iš von der Roppų kolekcijos (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus)
Zuzana ir seniai. Giuseppe Cezari paveikslas iš von der Roppų kolekcijos (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus)

Международный уровень


"Вышел проект на международных уровень довольно быстро: в первый же день потянулись друзья из Израиля, Украины, поэтому, очень много людей. У нас минимум из 99 стран мира есть участники. Есть и участники из Литвы, которые воспроизводили работы Чюрлёниса", - делится Екатерина.

Подобные инициативы


Похожие идеи сейчас возникают в разных странах. Вот например, Вильнюсское городское самоуправление на этой неделе объявило конкурс, суть которого в том, что нужно сделать копию какой-нибудь достопримечательности города из подручных средств.

"Я знаю, что сейчас идет крупный флэшмоб музея Гетте, где люди тоже копируют произведения искусства. Такие флэшмобы идут параллельно в разных странах, и это связано с тем, что музеи закрыты, но необходимо искусством как-то завлечь людей", - говорит Катерина.

Конец пандемии = конец проекта?


"Потом люди выйдут на работу, им будет уже не до этого, и не так много времени они смогут уделить на то, чтобы копировать картины, но хотелось бы оставить какой-то след в оффлайне, например напечатать альбом, или организовать какую-то выставку. Это технически и юридически сложный процесс, но будет здорово, если нам это удастся и у всех останутся хорошие воспоминания", - надеется Катерина.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В Вильнюсе закрыли парк сакур из-за большого скопления людей (6)

В Литве карантин был продлен до 27 апреля, и одним из его...

Биохимик Матулис: опыта уже достаточно, чтобы сказать, как распространяется вирус и когда риск наибольший (52)

Коронавирус является одной из самых больших проблем...

Nerijus Mačiulis

Мачюлис сравнил, как страны борются с коронавирусом: Литва идет кратчайшим путем - все запрещает (80)

По словам главного экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса ,...

"Мы – народ, разделенный войной": российский литовец мечтает вернуться на родину предков (157)

"Я родился в чужой стране, прожил здесь большую часть...

Число зараженных коронавирусом в Литве превысило тысячу (144)

Министерство здравоохранения сообщает, что число...

|Maža didelių žinių kaina