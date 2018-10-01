Певец умер у себя дома на юге Франции в ночь на 1 октября, сообщает Le Dauphiné Libéré. Недавно он вернулся и тура в Японию. Ранее он вынужден был отменить несколько концертов из-за перелома руки в результате падения. Это произошло в мае, исполнителя госпитализировали. Однако в ближайшие недели Азнавур планировал вернуться к концертной деятельности, пишет Le Monde.
В конце апреля Азнавура госпитализировали после того, как ему стало плохо на репетиции в Санкт-Петербурге. Певец улетел на лечение во Францию. Концерт в БКЗ "Октябрьский" перенесли почти на год - он должен был состояться 9 апреля 2019 года.
Шарль Азнавур - французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала Time и телеканала CNN Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века. За время своей карьеры он записал более 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах, отмечает "Интерфакс". С 5 мая 2009 года Азнавур являлся послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН.
Азнавур родился в семье этнических армян, эмигрантов из Грузии, приехавших во Францию в 1922 году. Его отец был родом из Ахалциха Тифлисской губернии Российской империи (дед Азнавура по отцовской линии был поваром губернатора в Тифлисе). Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции. С девяти лет одаренный ребенок уже пел на сцене, одновременно учась в детской артистической школе в Париже. Вначале Азнавур выступал в дуэте с композитором Пьером Рошом. Их заметила Эдит Пиаф, и в 1946 году Азнавур и Рош приняли участие в её турне по Франции и США. С этого момента началась карьера Азнавура как шансонье, прорыв пришелся на 1956 год - в парижском концертном зале "Олимпия" он долгое время выступал три раза за день. В начале 1960-х годов Азнавур давал концерты в известных нью-йоркских залах.
Песни Азнавура исполняли Рэй Чарльз, Боб Дилан, Лайза Миннелли, Хулио Иглесиас и другие. Французский певец выступал в дуэте с Фрэнком Синатрой, Селин Дион, Лучано Паваротти, Плачидо Доминго, Патрисией Каас, Лайзой Миннелли, Элен Сегара.
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