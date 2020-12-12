На 86-м году жизни скончался знаменитый актер Валентин Гафт

Талант Гафта был разноплановым. Ему одинаково удавались положительные и отрицательные образы.

К известности актер шел долго и нелегко. Дебютировав в 1957 году маленькой бессловесной ролью в фильме "Убийство на улице Данте", он двадцать с лишним лет играл только в эпизодах, часто - иностранцев, например, помощника Аллена Даллеса в "17 мгновениях весны". В воспоминаниях Гафт объяснял это своей внешностью.

Дарование уже далеко не юного актера увидел и раскрыл во всем блеске Эльдар Рязанов в "Гараже" (1979), и "О бедном гусаре замолвите слово" (1980). Полковника Покровского из "Бедного гусара" многие считают лучшей ролью Валентина Гафта.

Впоследствии Гафт снялся еще в трех рязановских картинах: "Забытая мелодия для флейты", "Небеса обетованные" и "Старые клячи", где сыграл генерала: как шутили коллеги, дослужился.

В золотой фонд советского кино вошли еще два фильма с участием Гафта - комедия "Здравствуйте, я ваша тетя!" и новогодняя сказка "Чародеи". В 1990-х годах имели успех "Анкор, еще анкор!" и "Сирота казанская".

Гафт дважды сыграл на экране Лаврентия Берию и участвовал в двух экранизациях "Мастера и Маргариты" - в первый раз в роли Воланда, во второй первосвященника Каиафы.

Театральная карьера артиста также складывалась не гладко. Окончив в 1957 году Школу-студию МХАТ, он сменил за 12 лет пять московских театров, пока не нашел себя в "Современнике", где прослужил около полувека.

В общей сложности Валентин Гафт сыграл 123 роли в кино и телеспектаклях и 48 в театре, из них 27 на сцене "Современника".

Он не относился к поющим актерам, но в "Бедном гусаре" великолепно исполнил романс на стихотворение Петра Вяземского "Я пережил и многое, и многих".

Актер прославился эпиграммами на коллег по искусству, зачастую весьма ядовитыми, и это еще очень мягко сказано. С 1970-х годов они ходили из уст в уста, а теперь доступны в интернете.

Слава эпиграмм "от Гафта" была столь велика, что ему, случалось, приписывали тексты, к которым он не имел отношения.

Многие обижались. Автор об этом знал, и однажды выдал о самом себе: "Гафт очень многих изметелил и в эпиграммах съел живьем. Набил он руку в этом деле, а остальное мы набьем".

Становление

Будущая звезда родилась 2 сентября 1935 года в Москве, в еврейской семье, приехавшей в столицу из украинских Прилук. Рядом с их домом на улице Матросская Тишина находились базар, студенческое общежитие и известная тюрьма: как шутил впоследствии Гафт, мир в миниатюре.

Актер говорил, что его первое четкое воспоминание - проводы отца не фронт. После войны тот работал в Москве адвокатом.

Театром Гафт увлекся еще подростком, играл в драмкружке, причем в основном женские роли, поскольку обучение тогда являлось раздельным, а школа была, естественно, мужской.

В актерское будущее сына родители не верили, так что он подал документы в Школу-студию МХАТ тайно от них, и рассказал, только когда был зачислен.

За несколько дней до вступительных испытаний случайно увидел в парке популярного тогда артиста Сергея Столярова, набравшись храбрости, представился и попросил послушать его декламацию и высказать свое мнение. Столяров несколько удивился, но уделил настойчивому юноше время и дал несколько профессиональных советов.

Гафт учился на одном курсе с Олегом Табаковым. Чуть старше были Михаил Козаков и Игорь Кваша.

Личная жизнь

Валентин Гафт был трижды женат, последний раз - на актрисе Ольге Остроумовой, более всего известной как Женя Камелькова из фильма "А зори здесь тихие". Они познакомились на съемках "Гаража". В фильме у Остроумовой завязываются отношения с героем Игоря Костолевского, а в жизни она стала женой Гафта.

По единодушным отзывам знавших их людей, они были счастливы вместе. "Мне повезло в любви. У меня есть дом, где меня любят и помогают", - сказал Гафт в одном из последних интервью.

В 2002 году актер пережил трагедию: покончила с собой его дочь от второго брака, 29-летняя Ольга.

Валентин Гафт всегда говорил, что обожает актерство, и только работой поддерживает себя в форме и в настроении.

Будучи недостаточно востребован в молодости, он словно наверстывал упущенное, занимаясь несколькими проектами одновременно. Последнюю роль в кино сыграл в возрасте 81 года. Несмотря на прогрессирующую болезнь Паркинсона, записывал аудиоспектакли и приезжал на телепередачи в инвалидном кресле.

В августе 2019 года артист перенес инсульт, его состояние оценивалось как удовлетворительное.