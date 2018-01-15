Участники займут место солистов в популярных музыкальных коллективах и будут соревноваться в исполнении кавер-версий всемирно известных хитов. Финалистами шоу станут девять исполнителей, которые будут состязаться между собой на большой сцене на глазах телезрителей Эстонии, Латвии и Литвы. Возраст участников от 10 до 17 лет.

Наставники шоу:

победительница конкурса "Евровидение-2002" Мария Наумова (Латвия)

композитор, победитель конкурсов "Песня года" и "Золотой граммофон"

композитор, победитель конкурсов "Песня года" и "Золотой граммофон" Андрей Покутный (Эстония)

финалистка конкурса "Евровидение-2011" Эвелина Сашенко (Литва)

В период с 22 января по 3 февраля они отправятся в гости к тем претендентам на участие в телевизионной части конкурса, которые прошли этап отбора по видеозаявкам.

Трое финалистов от каждой страны продемонстрируют свои таланты на большой сцене в компании известных музыкантов перед жюри и зрителями телеканалов ETV+ в Эстонии, LTV7 в Латвии, а также LRT Kultura в Литве.

Победитель шоу получит титул "Лучшего молодого исполнителя 2018", возможность сделать профессиональную студийную запись, а также снять музыкальный видеоклип.

В Литве дополнительный набор участников пройдет до 21 января. Для участия в кастинге необходимо записать короткое (до двух минут) видео, где нужно продемонстрировать свои вокальные умения. Песня (фрагмент) должна быть на английском языке. Допускается запись в домашних условиях, нарезка из прошлых выступлений или ссылки на выступления. В письме нужно указать краткую информацию об исполнителе: дата рождения, страна и город проживания, опыт выступлений.

"Я безумно рада, что такой масштабный конкурс пройдет в Литве. Замечательно, что у детей появится возможность попробовать себя на большой сцене в различных стилях, поработать с профессиональными музыкантами, а также познакомиться с талантливой молодежью из других стран. Я приглашаю принять участие всех молодых, талантливых и любящих музыку", - прокомментировала проведение телепроекта в Литве член жюри и наставник Эвелина Сашенко.

Видеоролики прислайте на электронный адрес: casting.bravo2018@gmail.com.