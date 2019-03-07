Московский театр комедии представит в Вильнюсе детективную комедию "Мужской Род, единственное число"

Даже человек с самой богатой и необузданной фантазией не сможет представить себе те невероятные сюжетные повороты, которые ожидают зрителей в этой бесконечно смешной и обаятельной французской комедии.
Спектакль знакомит зрителя с молодым парнем по имени Луи.
Его отец — добропорядочный чиновник, а мать загадочно пропала, когда Луи был еще ребенком. Ни одна из попыток понять ее поступок не увенчалась успехом. Но обстановка снова накаляется с приездом неожиданного гостя — полковника вооруженных сил США Фрэнка Хардера. Его появление взрывает обычное течение жизни. Прошлое, богатое на невероятные события, вносит свои поправки в настоящее.
Роли исполняют любимые артисты: Александр Носик, Андрей Кайков, Галина Данилова и другие.
13 марта в 19:00 в Вильнюсе. Дом польской культуры.
14 марта в 19:00 в Клайпеде. Дом Рыбака.
Прождолжительность: 2 час 20 минут с одним антрактом
Билеты в кассах и на сайте bilietai.lt
Информация и справки по тел: 8 64 88 33 57
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