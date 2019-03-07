Это один из самых неожиданных и восхитительных в своей легкости и праздничности спектакль.
© Фото организаторов

Даже человек с самой богатой и необузданной фантазией не сможет представить себе те невероятные сюжетные повороты, которые ожидают зрителей в этой бесконечно смешной и обаятельной французской комедии.

Московский театр комедии представит в Вильнюсе детективную комедию "Мужской Род, единственное число"
© Фото организаторов

Спектакль знакомит зрителя с молодым парнем по имени Луи.
Его отец — добропорядочный чиновник, а мать загадочно пропала, когда Луи был еще ребенком. Ни одна из попыток понять ее поступок не увенчалась успехом. Но обстановка снова накаляется с приездом неожиданного гостя — полковника вооруженных сил США Фрэнка Хардера. Его появление взрывает обычное течение жизни. Прошлое, богатое на невероятные события, вносит свои поправки в настоящее.

Роли исполняют любимые артисты: Александр Носик, Андрей Кайков, Галина Данилова и другие.

13 марта в 19:00 в Вильнюсе. Дом польской культуры.
14 марта в 19:00 в Клайпеде. Дом Рыбака.

Прождолжительность: 2 час 20 минут с одним антрактом

Билеты в кассах и на сайте bilietai.lt

Информация и справки по тел: 8 64 88 33 57

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