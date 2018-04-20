Московский международный кинофестиваль начал свою работу

Красную дорожку Московского Фестиваля (на фоне не работающего ещё фонтана) видеть не привычно. Юбилейный смотр пришлось перенести с лета на весну из-за Чемпионата мира по футболу. Но на наряды звезд погода не повлияла. Почти все щеголяли в открытых лёгких платьях.

Президент фестиваля Никита Михалков в такой перестановке видит много плюсов.

«Для нас самое выгодное время - вот это. Во-первых, в июне все разъехались. Во-вторых, это жара. А в-третьих, уже все фестивали начали работать: идёт тусовка фестивальная, потому что мы находимся между Каннами, Варами, Венецией. В общем ряду выбиваем себе место. Только кончилась зима, и это прекрасно», - заявил президент ММКФ, народный артист РСФСР Никита Михалков.

Жюри игрового конкурса в этом году возглавляет итальянский продюсер Паоло дель Брокко. Рядом с ним - известная актриса Настасья Кински. Она составляет ему компанию в судействе вместе с режиссером из Китая Лян Цяо и Анной Меликян.

«Вы знаете, это для меня значимо. Но это также и ответственно очень. Мы все собрались вместе для того, чтобы выбрать один лучший фильм», - призналась актриса, член жюри основного конкурса ММКФ Настасья Кински.

«Для меня очень важно быть здесь и являться председателем жюри этого фестиваля в кругу стольких талантливых замечательных людей. Я горжусь этим, и я очень счастлив, что приехал в Россию, потому что считаю, что в области кинематографа - это очень сильная страна», - отметил продюсер, председатель жюри основного конкурса ММКФ Паоло дель Брокко.

«Ты обычный зритель, ты смотришь, и как-то на тебя влияет кино. Должно побеждать кино. Это не политическое мероприятие. Не страны должны побеждать, а кино. Это праздник кино, конечно», - добавила режиссер, член жюри основного конкурса ММКФ Анна Меликян.

Ещё одна звезда на красной дорожке - Сами Насери. Французский актер, знакомый всем по фильмам «Такси» и «Леон», на этом ММКФ возглавляет жюри короткого метра.

«Это большая честь для меня. Я знаю, что Московский фестиваль начинался в 1934 году, то есть он очень старый. Затем была война, он прерывался. А сейчас снова продолжается, и мы здесь. У нас во Франции был также остановлен войной Каннский фестиваль. Вручение первой ветви перенесли на послевоенное время», - рассказал председатель жюри конкурса короткого метра ММКФ Сами Насери.

Жюри документального конкурса возглавляет Ольга Свиблова. Помимо основных конкурсов, на Московском фестивале работают около 20 параллельных программ. Они по традиции предоставляют всем любителям кино возможность посмотреть самые разные фильмы, включая те, что прогремели недавно на мировых смотрах: Каннском, Берлинском, Венецианском.

«Он показывает много фильмов, которые никогда не будут в прокате. В советское время - это голливудские блокбастеры. В постсоветское - это экспериментальные, авангардные, поисковые картины», - пояснил программный директор ММКФ Кирилл Разлогов.

Впереди - семь насыщенных дней. Именитому жюри за это время предстоит выбрать победителя из 16 фильмов, которые привезли из Турции, Италии, Новой Зеландии, Франции и других стран. Киноманам же нужно сориентироваться среди десятка секций и программ ММКФ и выбрать кино по вкусу.

Специальным призом «За вклад в мировой кинематограф» на церемонии открытия Московского кинофестиваля был посмертно награжден Олег Табаков.