Выставленная в Лувре "Джоконда" ("Мона Лиза") Леонардо - одна из самых знаменитых картин в истории искусства. Ученым, художникам и любителям на протяжении долгого времени не удается прийти к консенсусу о том, что выражает лицо на картине: кому-то женщина кажется довольной, другим - что она скрывает отвращение, третьим - что странная улыбка обусловлена недомоганием или же в ней зашифрован некий символ.
Команда во главе с профессором Эрикой Сигель предположила, что в восприятии выражений лица предыдущий опыт играет важную роль и на самом деле мозг не реагирует на эмоцию, а пытается ее предсказать на основе пережитого. Переоценка опыта происходит только в случае, если интерпретация оказалась ошибочной. Но неподвижная картина никакой обратной связи не даст, и потому ваше восприятие улыбки Джоконды - исключительно отражение ваших эмоций.
В ходе эксперимента Сигель попыталась воссоздать подсознательное воздействие, используя разные картины для двух глаз участников эксперимента, у которых был выраженный доминантный глаз. Ему показывали нейтральные лица, а второму глазу на короткое мгновение - лица людей с четко очерченными эмоциями: счастья, отвращения, испуга и т. д. Ученые предположили, что эту часть информации будет обрабатывать подсознание.
Исследование, в котором приняли участие более 40 добровольцев, показало, что люди сознательно интерпретируют нейтральные лица как счастливые, если второй глаз получил моментальную "порцию счастья". И наоборот.
"Если в Лувре вы переживаете лучший момент в жизни, вы увидите [на лице Джоконды] умиротворенную улыбку", - говорит Сигель. Но если вы смотрите на Монe Лизу после шумной ссоры с мужем, "то вы увидите картину совсем иначе", объясняет она.
В конце марта картину в Лувре объявили невыездной: шедевр Леонардо не перенесет транспортировки. Это значит, что Россия стала последней страной, куда ее вывозили из Франции.
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