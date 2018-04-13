Исследователи из Университета Калифорнии утверждают, что подобрались к разгадке улыбки Моны Лизы, чье выражение лица много веков вызывает споры об эмоциях, которые хотел выразить Леонардо да Винчи на своей самой известной картине. Американские специалисты полагают, что созерцающие картину по-разному трактуют странную улыбку в зависимости от своего опыта и того, как мозг обрабатывает близкие к нейтральному выражения лиц. Об этом пишет The Daily Mail.
Leonardo da Vinci. "Mona Liza"
© AFP/Scanpix

Выставленная в Лувре "Джоконда" ("Мона Лиза") Леонардо - одна из самых знаменитых картин в истории искусства. Ученым, художникам и любителям на протяжении долгого времени не удается прийти к консенсусу о том, что выражает лицо на картине: кому-то женщина кажется довольной, другим - что она скрывает отвращение, третьим - что странная улыбка обусловлена недомоганием или же в ней зашифрован некий символ.

Команда во главе с профессором Эрикой Сигель предположила, что в восприятии выражений лица предыдущий опыт играет важную роль и на самом деле мозг не реагирует на эмоцию, а пытается ее предсказать на основе пережитого. Переоценка опыта происходит только в случае, если интерпретация оказалась ошибочной. Но неподвижная картина никакой обратной связи не даст, и потому ваше восприятие улыбки Джоконды - исключительно отражение ваших эмоций.

В ходе эксперимента Сигель попыталась воссоздать подсознательное воздействие, используя разные картины для двух глаз участников эксперимента, у которых был выраженный доминантный глаз. Ему показывали нейтральные лица, а второму глазу на короткое мгновение - лица людей с четко очерченными эмоциями: счастья, отвращения, испуга и т. д. Ученые предположили, что эту часть информации будет обрабатывать подсознание.

Исследование, в котором приняли участие более 40 добровольцев, показало, что люди сознательно интерпретируют нейтральные лица как счастливые, если второй глаз получил моментальную "порцию счастья". И наоборот.

"Если в Лувре вы переживаете лучший момент в жизни, вы увидите [на лице Джоконды] умиротворенную улыбку", - говорит Сигель. Но если вы смотрите на Монe Лизу после шумной ссоры с мужем, "то вы увидите картину совсем иначе", объясняет она.

В конце марта картину в Лувре объявили невыездной: шедевр Леонардо не перенесет транспортировки. Это значит, что Россия стала последней страной, куда ее вывозили из Франции.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Культура

Мона Лиза улыбается всем по-разному, выяснили ученые (1)

Исследователи из Университета Калифорнии утверждают,...

Конкурс "Наследники традиций": рекордное количество участников

Конкурс, стартовавший в Висагинасе , 13 апреля в 16 часов...

В парижском музее Орсе открыта выставка символистов Балтийских стран (2)

В понедельник находящаяся с визитом во Франции...

Владимир Машков заменит Олега Табакова на посту худрука "Табакерки" (3)

Худруком Московского театра Табакова — "Табакерки" —...

Sasha Song приглашает на вечер "Романсы и песни из русских кинофильмов" (3)

Исполнитель Sasha Song приглашает своих поклонников на...

TOP новостей

Глава "Содры": люди хотят получать пенсии выше своей зарплаты (52)

Несмотря на то, что действующая в Литве система...

Эксперты: в этом году из Литвы эмигрируют 44 000 человек (62)

Эксперты прогнозируют, что в этом году волна эмиграции...

Еще один шаг "крестьян": борьба с сексуальной зависимостью (33)

"Крестьяне", объявившие войну алкоголизму, делают еще...

За одежду и обувь жители Литвы платят дороже, чем среднестатистический европеец (21)

После затянувшегося и быстрого роста цен можно...

Naujoji Vilnia Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos

Ответ жителей Новой Вильни: не уехали бы отсюда, даже если бы нам заплатили (33)

На этой неделе на портале DELFI появилась статья под...