Коллеги по цеху в интервью "Радио Свобода" заявили, что если бы команду фестиваля сменили, ситуация была бы иной. А Михалкова называют "колоссальным тормозом" развития.
На открытии кинофестиваля выступил министр культуры Владимир Мединский, который радовался достижениям российских кинематографистов. "Главное, хотел бы рассказать о том, какой небывалый подъем испытывает сегодня российское кино. Каждый второй зритель в этом году посмотрел российское кино, такого показателя не было никогда со времени Советского союза. Это результат работы наших мастеров, их вдохновения, продюсеров", - цитирует чиновника "Интерфакс".
Глава Союза кинематографистов, президент ММКФ Никита Михалков поздравил всех с началом киносмотра. Он похвалил за смелость приехавших в Москву британских кинематографистов: "Особая моя благодарность... Не побоялись, что будут здесь отравлены. (...) Мы сейчас считаемся страной-изгоем и все время что-то неправильное в мире творим, ну, собственно, и правильно".
Соратники по цеху в интервью "Радио Свобода", впрочем, связали застой на фестивале не только с политической ситуацией, но и с личностью Михалкова. Продюсер Евгений Гиндилис, в частности, заявил: "Эта история с Московским фестивалем Михалкова иллюстрирует очень простой тезис, который заключается в том, что чтобы что-то происходило, происходило нормальное развитие, нужна сменяемость власти. То, что Михалков находится у руля Московского фестиваля практически с 1998 года, то есть 20 лет уже - это является колоссальным тормозом для того, чтобы этот фестиваль нормально развивался. Если бы 10 лет тому назад пришла бы новая команда на фестиваль, я уверен, что ситуация была бы совершенно другой".
Киновед Юрий Богомолов добавил: "Наша страна, которую иногда называют Евразией, вообще наш край, все больше становится Азиопой. А быть победителем на азиопском кинофестивале как-то не очень престижно, я думаю, для многих".
Российские программы стартуют в пятницу премьерным показом фильма режиссера Сарика Андреасяна "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Лента рассказывает историю Виталия Калоева, потерявшего свою семью в авиакатастрофе над Боденским озером и убившего диспетчера Питера Нильсена.
Сайт Filmz.ru констатирует, что именно внеконкурсная программа ММКФ нынче "самая масштабная". Именно с ее обзора сайт начал рассказ о новинках кинофестиваля.
ММКФ-2018 будет проходить в Москве до 26 апреля. В жюри основного конкурса вошли актриса Настасья Кински (Германия), режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай). Председателем жюри стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко. В основной конкурс отобраны 16 кинолент, три из них российские.
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