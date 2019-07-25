Действие сериала разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции. Для установления местонахождения на территории Припяти опытного сотрудника ЦРУ Альберта Ленца (Дмитрий Ульянов), которого подозревают в шпионаже, в город прибывает подполковник военной контрразведки Андрей Николаев (Игорь Петренко). Также в картине снялись Елена Яковлева, Надежда Михалкова и Александр Ильин.

Как рассказал НТВ режиссер проекта Алексей Мурадов, идея фильма о Чернобыле появилась еще пять лет назад: сам фильм охватит несколько периодов: за несколько часов до взрыва, сам взрыв и несколько месяцев спустя. По его словам, в проекте "будет много драматических и трагических линий". Как уточняет телеканал "360", съемки сериала стартовали в августе прошлого года, когда о сериале HBO почти никто не знал. Российский сериал выйдет на экраны в этом году. На сайте НТВ о начале съемок сообщалось в июле 2018-го.

Трейлер вызвал массу негативных отзывов. "Так ребята, нужно срочно ответить западу. Бюджет три пачки сухариков и пиво для оператора. Поехали", - пишет пользователь Александр Марек, напоминая о том, что о российском сериале стало известно вскоре после премьеры нашумевшего сериала "Чернобыль" на HBO (орфография и пунктуация сохранены). Внимательные зрители заметили, что на доме главного героя установлен индивидуальный газовый счётчик, у нескольких разных машин одинаковые номера, а вокзал в 1986 году оборудован поручнями из нержавеющей стали.

"Как и ожидалось, история про техногенную катастрофу, снимем сериал про семью, женщин и любовь для домохозяек", - написал в комментариях под видео пользователь J Sw. "Кто-нибудь запомнил что-то кроме истошных криков "ооооляааааа, маааааамаааааа, ооооооляаааа, маааааааааама"? Мелодрама в декорациях Чернобыля", - комментирует еще один зритель. Остальные комментаторы сходятся в том, что "ужасные" американцы передали атмосферу СССР лучше, чем российские режиссеры.

НТВ решили, что могут снять круче, чем НВО. С первого кадра ощущение, что это мылодрама для домохозяек типа Хозяйка Тайги, Ефросинья или что там в ящике бывает, которое снято на какую-то особенную дурацкую сериальную камеру, чтоб сразу стало ясно - говно https://t.co/hEb1NCTpKy — Милена Митина (@_marsi) July 25, 2019

Посмотрел трейлер сериала про Чернобыль от НТВ. Говеное вообще все: идея, игра, костюмы, свет, операторская, монтаж, постпродакшн. Невероятно, как удалось такое комбо собрать, просто квинтэссенция киношлака. — Timofey V (@camerakid) July 24, 2019

"Чернобыль" от НТВ, это где всё по-совковому правильно, а во всём виноват американский госдеп🤦‍♂️ — Nironik 😈 (@nironik_mi) July 25, 2019

Невероятно напряженный и интересный...Ой, да кого мы обманываем, просто ужасный трейлер отечественного сериала про Чернобыль для канала НТВ https://t.co/zCq2Ltd0Sv pic.twitter.com/5hAoazXKqQ — Котонавты (@meownauts) July 24, 2019

В России сериал HBO восприняли неоднозначно: партия "Коммунисты России" обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к сериалу на всех трекерах и ресурсах. Члены партии заявили, что подлинно народная трагедия в этом сериале стала "объектом идеологической манипуляции со стороны телеканала HBO", и что фильм "являет собой идеологическое орудие, призванное опорочить и демонизировать образ и советской власти, и советских людей".

Кроме того, представители партии отправили заявление в МВД РФ с просьбой возбудить уголовное дело по статье 129 УК РФ за публичную клевету "в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала".

Экс-министр культуры России, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что американский сериал "Чернобыль" снят профессионально и трогательно, и его никак нельзя назвать антироссийским. О странной реакции заявила и писательница Светлана Алексиевич, из чьей книги "Чернобыльская молитва" были взяты несколько сюжетных линий сериала.

В начале июля глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что его ведомство в настоящий момент поддерживает несколько проектов, посвященных аварии на Чернобыльской АЭС. И эти проекты были задуманы еще до премьеры американского мини-сериала.

"У нас сейчас в Министерстве культуры в работе два или три проекта и полный метр большой, посвященный этой трагедии. И сериал мы поддерживаем, посвященный Чернобылю. Я думаю в ближайшее время мы увидим большое российское кино на эту сложную тему. Все эти проекты родились и производятся задолго до выхода этого сериала, никакого ответа нет. Наше кино, особенно сериальное, ничем не уступает мировому", - сказал Мединский. При этом он заявил, что американский сериал, несмотря на определенные неточности, достойно показал подвиг ликвидаторов аварии и был снят "с уважением к простым людям, к их подвигу, к самоотверженности".

Мнение министра на этот раз разделили и простые зрители: сериал "Чернобыль" вошел в пятерку наиболее популярных у российского зрителя согласно опросу "Левада-центра": его опередили такие работы, как "Игра престолов" (27% респондентов), "Шерлок" (25% опрошенных) и "Доктор Хаус" (24% участников опроса). Сериалы "Чернобыль" и "Остаться в живых" в числе популярных назвали по 22% опрошенных. Социологи отмечают, что женщины чаще мужчин выбирали сериал "Доктор Хаус" (28% и 20% соответственно), тогда как мужчины чаще отмечали "Игру престолов" (30% и 24% опрошенных соответственно).